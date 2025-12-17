Heerlense PVV-lijsttrekker voelt zich in de steek gelaten door Wilders en vertrekt Actueel 17-12-2025 leestijd 1 minuten 1910 keer bekeken Bewaren

Het Heerlense PVV-raadslid Paul Hoogers stapt over naar een andere extreemrechtse partij, omdat hij zich in de steek gelaten voelt door de landelijke PVV. Geert Wilders beloofde bij de vorige verkiezingen dat Heerlen een volwaardig ziekenhuis zou behouden, maar uiteindelijk liet PVV-minister Fleur Agema de Heerlense bevolking in de steek. Ze zette het mes in het Zuyderland-ziekenhuis.

“Veel grote woorden, maar geen enkele doorzettingskracht”, zegt Hoogers daarover tegen dagblad De Limburger. “Datzelfde hoor ik van de mensen op straat. Daardoor wordt het vertrouwen in de politiek alleen nog maar minder.” Zelf stak Hoogers als raadslid overigens ook geen vinger uit voor het ziekenhuis, maar dat was volgens hem omdat het sowieso een landelijke beslissing betrof.

Hoogers, die voor de verkiezingen van maart 2026 is aangewezen als lijsttrekker voor de PVV in Heerlen, vindt dat de eenmanspartij te centraal wordt geleid. Daardoor zou er onvoldoende aandacht zijn voor lokale kwesties. Hij hoopt dat die aandacht er wel is bij zijn nieuwe partij, Forum voor Democratie. 😂