Heeft de Partij voor de Vrijheid ook oog voor stemvee? Opinie • 17-09-2016

Meneer Wilders, groot is uw naam, bent u nou zo onbetrouwbaar of bestaat uw stemgedrag uit vergissingen, misverstanden tussen u en uw fractieleden?

Beste meneer Wilders,

U bent een bekend persoon in Nederland. Vrijwel iedereen kent uw naam wel. Er zijn mensen die in u de redder van Nederland zien en die zich bijna wanhopig aan u vastklampen. Er zijn ook mensen die maar weinig van u moeten hebben. Daar moet u zich maar geen zorgen over maken. Dat gaat zo met politici, je bent voor ze of je bent tegen ze. Wat men ook van u vindt, u hebt het beste voor met Nederland en dat is fijn.

Het beste voor hebben met Nederland klinkt alleen wel wat abstract, maar dat A4-tje van u bood allicht wat weinig ruimte om wat preciezer te zijn. Er staan wat one-liners op, maar een echte visie op onze samenleving en hoe die ingericht zou moeten zijn, zodanig dat iedereen die hier woont zijn rechtmatig plekje vindt en een beetje tevreden is kan ik er niet in ontdekken.

Waarom beperkt u zich trouwens tot maar een enkel A4-tje? Mag ik eens raden? Dat uitgebreidere programma van u in 2012 was lastig voor u. Het legde te veel vast. Het verplichtte. Zoals de schrijver Willem Brakman al zei: ‘iedere zin die de schrijver schrijft, vermindert zijn vrijheid’. Daar kwam u kennelijk al snel achter, meneer Wilders, redder van Nederland, want uw nam uw eigen programma vervolgens wel met een hele hoop korrels zout. Dat kan natuurlijk. Misschien te snel geschreven, niet goed over nagedacht. Kan gebeuren. Een mens kan ook nog eens tot inkeer komen, overvallen worden door voortschrijdend inzicht. Feit blijft wel dat u uw kiezers wel erg vaak het bos in heeft gestuurd. Hoe komt het toch dat u in de Kamer herhaaldelijk diametraal heeft gestemd ten opzichte van uw verkiezingsprogramma?

Soms, meneer Wilders, geprezen door velen, breekt mijn klomp, toch een symbool van die Nederlandse cultuur waarop u zo zuinig wilt zijn, want als ik naar dat vorige verkiezingsprogramma en ook naar het nieuwe kijk, dat A4-tje dus, dan ben ik flabbergasted (om ook van mijn kant die Nederlandse cultuur maar eens te onderhouden).

In uw nieuwe ‘verkiezingsfolder’ laat u ons weten dat u het eigen risico in de zorg helemaal wilt afschaffen. Mooi voornemen, maar waarom hebt u dan toch TEGEN een motie gestemd om het eigen risico voor ouderen en gehandicapten af te schaffen? Een vergissing? Communicatiefout in uw fractie? Dat kan. Het is u vergeven, gebeurt soms. U zult er onderling wellicht een stevig woordje over gesproken hebben, zoals we u kennen, de beuk erin. Mooi, dan is dat recht gezet.

Toch, die verbazing is terug als ik mij door dat A4-tje worstel. U wilt dat de huren omlaag gaan. Leuk, fijn vooral ook voor de minder draagkrachtigen. Wat schetst echter mijn verbazing? Uw fractie stemde VOOR verdere liberalisering van de woningmarkt en ging niet mee met een motie om de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen? En waarom, meneer Wilders, grote voorganger, stemt u ook VOOR het korten op de huurtoeslag? Ik begrijp dat niet. Weer een communicatie storing binnen uw fractie? Dat kan soms gebeuren. Vooruit dan maar. Deze keer moet u uw stem echter niet enkel in uw fractie verheffen. Ga ook eens te keer tegen uw partijgenoten in de raadsfracties in Den Haag en Almere die TEGEN sociale woningbouw stemden.

Ik moet u zeggen, meneer Wilders, geliefd bij veel kiezers, ik viel van de ene verbazing in de andere, zoals over de sociale werkplaatsen. In uw verkiezingsprogramma staat letterlijk: ‘ Geen bezuinigingen op sociale werkplaatsen’ , maar in de Kamer heeft uw fractie VOOR bezuinigingen gestemd. Hoe kan dat nou toch, meneer Wilders? Miscommunicatie in de fractie? Alweer? Intussen begint het er wel op te lijken dat het verkiezingsprogramma van u in 2012 maar een trucje was, alleen bedoeld voor de verkiezingen, niet meer, niet minder.

Misschien is die conclusie wat voorbarig, dat moet u me dan maar niet kwalijk nemen. U begrijpt ook wel dat de verleiding groot is, met zo veel aanleiding. Even had ik de neiging om die soort van beschuldiging in te slikken, tot ik nog eens wat verder keek en tegen het Koningshuis aan liep. Niet letterlijk natuurlijk, dat voorrecht gun ik u.

Maar dat Koningshuis. U wilt, althans volgens uw programma van 2012, leden van het Koningshuis minder betalen. Gelijk heeft u hoor, Máxima mag best een jurk twee keer dragen, maar uw fractie stemt wel VOOR belastingvoordelen voor datzelfde Huis van Oranje.

Meneer Wilders, kers op de taart van de Nederlandse politiek, u wilt meer blauw op straat, volgens ‘2012’ en toch stemt u TEGEN een voorstel voor 300 extra agenten en ook nu weer staat er in uw ‘foldertje’ dat er veel extra geld naar de politie moet. Wat moet ik hier nou toch mee?

U wilt de pensioenleeftijd naar 65 , ook nu weer, maar in 2010 ( 65 blijft 65 ) liet u dit bij de ‘gedoogformatie’ al na een paar uur vallen. Wat moeten de kiezers toch met zo’n belofte? Zet u zichzelf niet een beetje te kijk, meneer Wilders, geloofd en geprezen?

Nou weet ik dat u nooit in discussie gaat. Dat begrijp ik, met al die wendingen in de Kamer wordt u maar liever niet met lastige vragen geconfronteerd. Of dat een minachting is naar uw kiezers? Ik vind van wel. Ik heb dan ook niet de illusie dat u op dit artikeltje reageert. Waarom zou u, die one-liners van u doen het vooralsnog behoorlijk. Maar misschien kan ik u nog meer uitdagen.

Waarom stemde u TEGEN gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers? Waarom was u VOOR afschaffing van de alleenstaande ouder korting? Waarom was u TEGEN invoering van de Balkenende norm in de cultuursector? Waarom was u VOOR hogere eigen bijdrage en VOOR bezuinigingen op het Persoonsgebonden budget? Waarom stemde u TEGEN het voorstel om meer openheid te geven over plannen voor nieuwe kerncentrales. U hebt trouwens wel vaker TEGEN voorstellen die meer openbaarheid van bestuur voorstaan gestemd.

Meneer Wilders, groot is uw naam, bent u nou zo onbetrouwbaar of zijn dat allemaal vergissingen, misverstanden tussen u en uw fractieleden? Mag ik u dan een raad geven: communiceer! Gebruik uw fractieleden en de kiezers niet als stemvee.