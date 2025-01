Heeft Greenpeace wel een overwinning behaald?

De rechter heeft de Nederlandse staat een flinke draai om de oren te gegeven. Er moet ernst gemaakt worden met het halen van de eigen stikstofdoelstellingen of er volgt in 2030 een boete . Dat is een grote morele overwinning voor Greenpeace die een zaak aanspande omdat de regering er een potje van maakte in plaats van de eigen wettelijke verplichtingen na te komen.

Of het in de praktijk veel zal uithalen, is de vraag. Als het kabinet-Schoof ernst maakt met de uitspraak van de rechter, zal dat grote maatschappelijke gevolgen hebben en heel veel geld kosten. De regering kan het er ook op aan laten komen en in 2030 de dwangsom betalen. Die bedraagt tien miljoen. Dat is iets meer dan een euro per belastingplichtige. Het was wat anders geweest als die dwangsom per dag of per maand betaald moest worden maar dat heeft de rechter niet gedaan Het blijft bij een eenmalige boete. Wanbestuur kan heel betaalbaar zijn in Nederland.