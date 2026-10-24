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De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Heeft Digitale Zaken de zaakjes wel op orde?

Kijk Nou
Gisteren
leestijd 1 minuten
387 keer bekeken

Terwijl half Nederland onbereikbaar was vanwege het PHP-lek, leek staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit Willemijn Aerdts in geen velden of wegen te bekennen. Forum voor Democratie-fractievoorzitter Ralf Dekker, voorzitter van de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken, had het ook te druk. Met een motie om uit te spreken dat Rusland niet de vijand. “De LHBTI-dictatuur, dat zijn de echte vijanden. Niet de drones, maar de drags.”

Meer over:

kijk nou, spijkers met koppen, php-lek, willemijn aerdts, ralf dekker

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