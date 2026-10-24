Heeft Digitale Zaken de zaakjes wel op orde?

Terwijl half Nederland onbereikbaar was vanwege het PHP-lek, leek staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit Willemijn Aerdts in geen velden of wegen te bekennen. Forum voor Democratie-fractievoorzitter Ralf Dekker, voorzitter van de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken, had het ook te druk. Met een motie om uit te spreken dat Rusland niet de vijand. “De LHBTI-dictatuur, dat zijn de echte vijanden. Niet de drones, maar de drags.”