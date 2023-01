‘Heeft ChatGPT de slavernijspeech van Rutte geschreven?’

De kunstmatige intelligentie van ChatGPT bezorgt het onderwijs inmiddels meer hoofdbrekens dan de mobiele telefoon in de klas, weet Druktemaker Pieter Derks. “Het klaslokaal is altijd de frontlinie van de vooruitgang. Ook internet ging een revolutie betekenen. Maar we weten waar dat toe geleid heeft: je buurvrouw is ervan overtuigd dat Mark Rutte deze week met een geheim clubje reptielen heeft vergaderd. Leve de vooruitgang.”