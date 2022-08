Hebzuchtige olie- en gasbedrijven misbruiken inflatie om prijzen extra te verhogen

1 aug. 2022 - 14:52

2/2 In aansluiting op mijn comments hier: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/terwijl-burgers-steeds-moeilijker-rondkomen-boeken-shell-en-unilever-miljarden-extra-winst-dankzij-prijsverhogingen (helemaal onderaan) moet dat wisselgeld eerst uit winstbelasting komen – een slechte oplossing, maar er is niets anders – die op termijn moet worden vervangen door regulering van financiële markten (position limits, pricecaps etc.) Dat links in het huidige financieel kapitalisme ‘’defunct’’ is, blijkt al uit het feit dat hier geen aandacht aan wordt geschonken. Anarchie, burgeroorlog, opstanden en oorlogen kennen in het moderne tijdvak (dus sinds ca. 1800) een deprimerende constante die door Karl Marx in 1872 als volgt werd samengevat in de onderstaande bewering met een disclaimer voor deze tijd voor socialisten net zo goed extreem-rechts kan worden ingevuld omdat, althans bij dit proces, het activisme isomorf is (kartelbestrijding - Thierry Baudet; the swamp – Donald Trump etc. etc.) Dus als links ‘’defunct’’ blijft, dan wordt het gewoon vervangen door bedrieglijk populisme. “All socialists see anarchy as the following program: Once the aim of the proletarian movement – i.e., abolition of classes – is attained, the power of the state, which serves to keep the great majority of producers in bondage to a very small exploiter minority, disappears, and the functions of government become simple administrative functions.”