Hebben Trump en Netanyahu de hele wereld bewust op het verkeerde been gezet?

Misleiding is een essentieel element van elke oorlogvoering. Wekenlang hebben wij de indruk gekregen dat er een zekere verkoeling plaats vond tussen Donald Trump en Benjamin Netanyahu. Je kon dat zien aan de operaties die Israël kennelijk los van de Verenigde Staten ondernam. Het was zelfs niet duidelijk of Trump helemaal content was met de luchtaanvallen op Iran die verleden week begonnen. De president wekte de indruk dat hij ondanks alles naar een diplomatiek uitweg zocht en sinds verleden week geloofden wij allemaal dat hij zich in ieder geval nog een dag of veertien zou inhouden.

Deze zondag is er in de media en de talkshows een hoop discussie over hoe het allemaal gegaan is. Oud secretaris-generaal van de Navo Jaap de Hoop Scheffer legde in Buitenhof omstandig uit dat Netanyahu de poppenspeler was en de impulsieve Trump zijn marionet. De aanval op de nucleaire faciliteiten was de uitkomst van hap-snap keuzes. Het muntje had net zo goed de andere kant op kunnen vallen.

Zou het werkelijk?

Deze zondag gaven de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth en luchtmachtgeneraal Dan Caine een persconferentie om hun overwinning te vieren. Hegseth prees de president in termen die aan de persoonsverheerlijking van Jozef Stalin deden denken. Caine legde uit, hoe zes enorme B-2 bommenwerpers met hun loodzware last van Missouri naar de doelen van Iran waren gevlogen terwijl niemand in de wereld dat had opgemerkt. En dat terwijl ze een aantal malen in de lucht waren bijgetankt. Al die tijd heerste er tussen alle betrokken partijen een vrijwel complete internet- en radiostilte.

De Iraanse luchtafweer merkte pas iets toen de bommen daadwerkelijk vielen. Daarna keerden de B2´s terug, zonder ook maar een keer vanaf de grond of uit de lucht aangevallen te worden. Generaal Caine vertelde hoe met verschillende misleidingsoperaties de aandacht van vriend en vijand was afgeleid tot de daadwerkelijke aanval begon. Die duurde in zijn totaliteit slechts vijfentwintig minuten.

Daarbij zei generaal Caine iets belangrijks. Hij benadrukte dat bij zo'n operatie heel veel instanties en militaire eenheden betrokken zijn. Die moeten uitermate precies samenwerken en totaal op elkaar ingespeeld zijn. Daarvoor is een gedetailleerde voorbereiding nodig van maanden, zo niet jaren. Nu kun je natuurlijk zeggen: en dan laat je alles klaar staan voor het eventuele uur u. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Bovendien is dan de kans monumentaal dat er toch iets uitlekt.

Daarom vermoed ik dat Trump en Netanyahu van het begin af aan nauw hebben samengewerkt. De aanval met de superbommen op de nucleaire installaties is tot op de seconde gepland. Wat we de afgelopen maanden allemaal meemaakten, aan dreigementen, vergadertafels en een toenemende afstand tussen Trump en Netanyahu maakte allemaal deel uit van de misleiding. De ayatollah´s moesten op het verkeerde been gezet worden zodat de B-2 bommenwerpers in de stilte van de nacht ongezien het luchtruim van Iran konden binnenvallen.

We hebben geen poppenspel aanschouwd maar een toneelstuk voor twee heren. Ze werkten samen dezelfde agenda af, zonder te improviseren van de eerste tot de laatste scène. Na deze donderklap gaat het misleiden door. We hebben alleen maar keus tussen de vingers die klaar staan ons bij de neus te nemen.

