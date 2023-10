‘Hebben Palestijnse levens een zelfde waarde voor ons?’

19 okt. 2023 - 7:21

Mooi gedaan. Maar hij geeft het antwoord al in zijn voordracht. Het antwoord op de vraag is nee. Joodse levens hebben voor velen grotere waarde. Maar niet iedere Nederlander geeft hetzelfde antwoord. De meningen lopen fors uiteen. Niet onlogisch want de set normen en waarden waarmee mensen tot een antwoord komen is eveneens heel divers. Nasr verwijst naar Rutte en dat is dan nog maar 1 mening. Er zijn talloze mensen in Nederland die de moorden van Hamas zien als antisemitisme en jodenhaat. De moorden op israëlische burgers hebben volgens hen niets te maken met het beleid van israël. Er zijn ook mensen die vinden dat beiden levens evenveel waard zijn en er zijn ook mensen die stellen dat de israëlische doden niets anders zijn als een onvermijdelijk gevolg van de palestijnse doden. Ik heb nog nooit de bewering gezien dat palestijnse doden meer waard zijn dan joodse of israëlische doden. Overigens juist de vreemde gedachte dat israël een joodse staat moet zijn maakt de joden mondiaal kwetsbaar. Netanyahu beweert dat zelf en daarmee maakt hij de moorden van het israelische leger op palestijnse burgers, joodse moorden. En dus zijn dan ook joodse burgers hier mede verantwoordelijk. Dat maakt ook hier het probleem groter. Dus volgens mij hebben levens in dit conflict zelden dezelfde waarde, het is maar wie je het vraagt. Maar er zijn nogal wat zaken die het antwoord nog moeilijker maken dan het is. En Nasr brengt zijn invalshoek prima onder woorden.