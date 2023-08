Hebben boomers onze toekomst vernietigd?

14 aug. 2023 - 7:51

Laten we even vaststellen wat populisme is: dat is dat politici met bangmakerij en andere leugens kiezers verleiden, om vervolgens niets voor ze te doen, vaak omdat dat onmogelijk is. Dat heet knollen voor citroenen verkopen. Elke partij die graag veel stemmen wil bezondigt zich wel een beetje aan populisme. Dat politici te hoog zijn opgeleid mag geen probleem zijn. Politicologen onderkennen al lang dat juist de minder bedeelden zeer afhankelijk zijn van "elites" die het voor ze opnemen. De Uyl is het voorbeeld. Wel moeten al die doctorandussen een cursus communicatie volgen bij de kleinkunstacademie. Succesvolle politici zoals Reagan en Zelenski hebben vaak een acteursachtergrond. Professionele acteurs oefenen met de toespraken van Hitler, niet omdat ze nazi's zijn maar omdat die toespraken zo geweldig in elkaar zitten. verder raad ik aspirant politici een basiscursus economie aan want niemand schrijnt te snappen wat marktwerking precies is.