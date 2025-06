Hé CIDI en BBB, laat je whataboutisme maar gewoon thuis Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 621 keer bekeken • bewaren

Rens Calis Kandidaat-bestuurslid Jonge Socialisten in de PvdA

Afgelopen zondag kleurde Den Haag wederom rood. Maar liefst 150.000 mensen demonstreerden tegen de steun van het Nederlandse demissionaire kabinet aan Israël. Net als tijdens het eerdere Rode Lijn-protest was het een indrukwekkende optocht waarin burgers opriepen tot onmiddelijke humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza, sancties tegen Israël en een einde aan de genocide op het Palestijnse volk.

Terwijl de demonstratie nog in volle gang was schreef het CIDI — de Nederlandse lobbyclub voor Israël — in een post op X dit: ‘’We zijn benieuwd naar de "rode lijn demonstratie" tegen het terroristische regime van Iran. Het mullahregime valt civiele doelen aan in Israel en richt zich daarmee primair op de bevolking van het land.’’

Oud-CDA-politicus Maxime Verhagen schreef in een verwijtende X-post aan Frans Timmermans dat hij het ‘’onbegrijpelijk’’ vond dat de, bij het protest aanwezige, GroenLinks-PvdA-partijleider in zijn ogen ‘’geen rode lijn trekt tegen abjecte regime van Iran en terroristische organisaties als Hamas en Hezbollah.’’

BBB-leider Caroline van der Plas, immer bedreven in de kunst van het afleiden van de kern, repostte een foto van een paar aanwezige Iraanse vlaggen. Ze plaatste daar een tirade bij over het repressieve karakter van Iran en de dreiging voor Israël en het Westen. Terwijl er 150.000 mensen meeliepen, jong en oud, vreedzaam en solidair, besloot zij om een handjevol vlaggen uit te vergroten. Dit is framing in optima forma: het verdacht maken van een massabeweging door de aanwezigheid van een marginale groep te presenteren alsof die representatief is voor het geheel.

Dit is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Iedere keer dat mensen zich hard maken voor de Palestijnse zaak volgt vrijwel direct het voorspelbare verwijt van selectieve verontwaardiging: waar is je protest tegen Iran? Tegen de genocide op Armeniërs in Nagorno-Karabach? Tegen de opsluiting van Oeigoeren in Chinese strafkampen? Tegen de massamoord op Jezidi’s in Irak?

Die vraag is zelden oprecht. Het is een retorisch foefje, bedoeld om solidariteit met Palestijnen moreel verdacht te maken en maatschappelijke mobilisatie te ondermijnen. Gruwelen elders worden misbruikt als stok om mee te slaan. Het is een trieste en misplaatste poging tot een morele scorekaart, alsof medemenselijkheid pas telt wanneer het universeel en gelijktijdig wordt beoefend.

Wat steevast wordt genegeerd: mensen demonstreren daar waar hun eigen overheid medeverantwoordelijk is. Nederland levert wapens aan Israël, onderhoudt politieke en economische banden en blijft militaire samenwerking voortzetten terwijl het internationaal recht aan alle kanten geschonden wordt. Dáárom stonden mensen zondag op het Malieveld. Uit woede over het feit dat hun eigen regering medeplichtig is aan oorlogsmisdaden.

Ook demissionair premier Dick Schoof liet van zich horen op X. Op zondagavond gooide hij er een obligate post uit. “We zien jullie en we horen jullie”, schreef hij, met de empathie van een klantenservicemedewerker die een klacht doorschuift. En ondertussen gebeurt er niets. Geen sancties, geen stop op wapenexporten. Alleen holle zinnen over ‘’effectief zijn achter de schermen", terwijl het genocidale geweld in Gaza voortduurt.

Wat vooral opvalt aan de Pavlov-reacties van het CIDI, Verhagen en Van der Plas is hoezeer deze massale uiting van solidariteit hen ongemakkelijk maakt. Dat honderdduizenden mensen zich uitspreken tegen oorlogsmisdaden en hun eigen regering ter verantwoording roepen, moet blijkbaar onmiddellijk worden geproblematiseerd.

Protest is een fundamenteel democratisch recht om je uit te spreken tegen onrecht. Daarom, een vriendelijk doch dringend verzoek aan de morele whataboutisten van dienst: als het je werkelijk zo hoog zit, organiseer dan zélf dat protest tegen Iran. Niemand houdt je tegen. Pak een bord, mobiliseer je mensen, trek naar het Malieveld. Maar kom niet met gemakzuchtige verwijten aan mensen die wél de moeite nemen om hun stem te laten horen.