Harteloos gedumpt Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 218 keer bekeken • Bewaren

Dinsdagavond kreeg ik een telefoontje van Dierenambulance Eindhoven. Zij hadden een melding binnen gekregen van vier kale industriekippen bij een picknickplek vlak bij de snelweg op de Helenaveenseweg in Evertsoord. Of Red een Legkip daar iets mee kon?

Natuurlijk wilden wij ze wel opvangen, maar echt dichtbij was de plek niet om ze te vangen. Kon de dierenambulance hen zelf niet vangen en dat wij ze ophaalden? Omdat het hun werkgebied niet was kon de dierenambulance met wie ik sprak niets doen. Maar de telefoniste wilde wel naar de Dierenambulance Brabant Noord-Oost bellen om te vragen of zij wilden rijden, het was tenslotte hun werkgebied. Helaas wilden zij er niet naar toe gaan. Veel dierenambulances rijden triest genoeg niet voor kippen.

Gelukkig was uiteindelijk dierenambulance Eindhoven toch bereid om buiten haar werkgebied te rijden om de kippen te redden. De chauffeur was bovendien een echte kippenliefhebber en handig in vangen en het lukte hem. Wat heel fijn was want deze kippen overleven het gedumpt niet lang. Zij zijn een te makkelijke prooi voor iedere voorbijkomende hond, vos of buizerd.

Vrijwilliger Rinkje haalde hen diezelfde avond bij de dierenambulance op en bracht ze naar de opvang Amsterdam. Op de foto zie je ze op de eerste avond in hun nachthok. Een honger dat ze hadden...

Het dumpen van dieren is dierenmishandeling en strafbaar. Helaas worden kippen veel gedumpt. Hanen, hennen en kuikens. De meeste van hen overleven het niet lang. Ze zijn te tam en niet beducht op roofdieren en ook niet gewend om te overleven in extreme weersomstandigheden.

Er is amper opvang voor deze dieren in ons land. Het merendeel van de dierenopvangen staat er niet open voor en ook een deel van de dierenambulances wil niet rijden voor pluimvee. Heel gek, want dit zijn toch ook dieren in nood? Ze zijn niet minder waard dan andere dieren en verdienen net zo goed onze hulp.

Het gaat gelukkig nu goed met deze gedumpte hennen dankzij de melder en de dierenambulance. De kippen zijn behoorlijk kaalgepikt en hebben kale ruggen. Maar doordat hun kammen rood zijn kun je zien dat ze buiten gelopen hebben. Wellicht zijn het vrije uitloop of biologische legkippen die ontsnapt zijn aan de vangers voor de slacht en dat de knecht die de stal schoon maakte geen zin had om ze te doden. We zullen het nooit weten. Maar gelukkig zijn ze gered! Op naar een nieuw fijn leven...

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