Harry en Meghan leveren titels in en geven belastinggeld terug

“Ze zullen geen publieke middelen meer ontvangen voor koninklijke plichten”, meldt Buckingham Palace in een reactie. Met andere woorden: het stel kan geen aanspraak meer maken op het geld waar ze als lid van het koninklijk huis recht op hadden. Ze blijven wel hertog en hertogin van Sussex.

Vorig jaar lekte uit dat de renovatie van hun nieuwe woning de Britse belastingbetaler 2,8 miljoen euro kostte, wat leidde tot veel kritiek. Harry en Meghan hebben nu ook aangegeven deze kosten terug te willen betalen.

Op 8 januari kondigde het stel, zonder toestemming, aan een stap terug te doen als ‘senior’ leden van het koningshuis, om financieel onafhankelijk te worden. Ze willen hun tijd verdelen tussen Canada en Groot-Brittannië, en voortaan zelf in hun onderhoud voorzien. Wel wil het stel zich blijven inzetten voor verschillende goede doelen en organisaties. De houding van de Britse roddelpers is een van de voornaamste redenen van dat besluit.

De tabloids hadden het al vrij snel op Meghan gemunt na haar huwelijk met Harry. Sinds de bruiloft wordt ze neergezet als een Amerikaanse diva, die een verhuizing uit Kensington Palace eiste, ruzie zou hebben gemaakt met haar schoonzus Kate Middleton, arrogant was tegen haar hofhouding en woedend zou zijn geworden toen de koningin weigerde haar een kostbare tiara uit te lenen voor de bruiloft. Na de bevalling verscheen Meghan pas een aantal dagen later met hun baby voor de pers, in tegenstelling tot haar schoonzus Kate. Uit een analyse van The Guardian blijkt dat bijna de helft van ruim achthonderd artikelen over Meghan negatief van toon is.

De koppen en verhalen die Britse media over de actrice schrijven, zijn vaak voorzien van onverhuld racisme. Zo was er de ‘ (almost) Straight Outta Compton ‘ kop in de Daily Mail over het huis waarin Meghan is opgegroeid en haar moeder nog steeds woont. In datzelfde online magazine schreef een columnist over haar ‘ exotische DNA ‘. En toen het echtpaar hun eerste kind Archie verwelkomden, vergeleek een BBC-presentator de baby met een chimpansee . Niet alleen de Britse tabloids maken zich schuldig aan racisme. Tijdens de eerste kennismaking met Meghan droeg prinses Micheal of Kent een overduidelijk racistische broche