Harris wint het debat overtuigend maar overtuigt ze de juiste mensen? Opinie • Vandaag

Roderik van Grieken Oprichter en directeur Nederlands Debat Instituut, D66-gemeenteraadslid in Hilversum

Hoe bizar zijn uitspraken ook deze keer af en toe ook weer waren. Het was allemaal 100% Trump.

Afgelopen nacht was het Trump v. Harris debat. Alle media, inclusief het FoxNews kiezerspanel, zijn het er over eens dat Kamala Harris de winnaar was. Hier een vijftal dingen die mij opvielen:

1. Het meest zwakke onderdeel van het optreden van Harris was toen zij de eerste vraag van de avond over de economie, het belangrijkste onderwerp voor veruit de meeste Amerikanen bij het maken van hun keuze, nerveus en onhandig beantwoordde. De simpele vraag was of zij vond dat Amerikanen op dit moment economisch beter af zijn dan vier jaar geleden. Ze antwoordde met een niet zo logisch anekdote over haar jeugd gevolgd door te veel informatie over de economie die te snel en ongeduldig gebracht werd.

2. IJzersterk was haar non-verbale communicatie tijdens het debat. Ze wisselde oogcontact met de kijker thuis, de debatleiders en haar opponent heel goed af. Oprechte verbazing en een stralende lach wanneer Trump weer eens uit de bocht vloog. "Immigranten eten de huisdieren van de mensen in Ohio" en "Democraten zijn voor abortus na de geboorte van een baby". Ik noem zomaar twee voorbeelden... Trump heeft Harris gedurende het gehele debat niet 1x een blik waardig gegund.

3. Trump was ook deze keer een meester in het uitstralen van een onverwoestbaar zelfvertrouwen in combinatie met hele simpele zinnen. Daar waar Harris af en toe een argument inhoudelijk probeerde uit te werken beperkte Trump zich zoals altijd tot stevige taal in de overtreffende trap: "Dankzij deze regering is de inflatie enorm hoog. Volgens mij de hoogste in de geschiedenis van Amerika. Mensen kunnen geen eieren, spek en melk betalen. Er gaan Amerikanen dood". Het is niet waar maar het is een hele heldere boodschap.

4. Debatleiders moeten niet factchecken. Dit deden ze twee keer bij Trump. In beide gevallen hadden ze inhoudelijk gelijk maar mijn mening is dat dit niet bij de rol van debatleider hoort. Op die manier word je onderdeel van het debat. Ook Harris rekte de waarheid af en toe op en zij werd niet gecorrigeerd. Het is onmogelijk om on the spot goed en gebalanceerd te factchecken dus moet je dat niet doen als debatleider(s).

5. Dit debat ging over Harris en niet over Trump. Geen Amerikaan zal op basis van dit debat zijn/haar mening over Trump hebben bijgesteld. Hoe bizar zijn uitspraken ook deze keer af en toe ook weer waren. Het was allemaal 100% Trump. Het debat draaide om de vraag of Harris zich wist te presenteren als een geloofwaardige en krachtige leider van het land. En die vraag was dan ook nog eens alleen relevant voor een paar honderdduizend (potentiële) kiezers in een handvol swingstates. Zij bepalen de uitkomst van deze verkiezingen.