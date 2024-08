Harris officieel presidentskandidaat, in Kamp Trump zweet men peentjes Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 286 keer bekeken • bewaren

Het was natuurlijk al zo goed als zeker, maar dit weekend werd het officieel: Kamala Harris is de presidentskandidaat namens de Democratische partij bij de Amerikaanse verkiezingen later dit jaar. Tijdens een virtuele stemming bleek dat Harris ruim voldoende gedelegeerden achter zich heeft om de strijd met Trump aan te kunnen gaan. In het Republikeinse kamp maken ze zich grote zorgen.

Het kamp van Trump was al op volle aanvalssterkte met een verkiezingscampagne die president Joe Biden uit het Witte Huis moest drijven. Trump koos als zijn running mate de oerconservatieve JD Vance die met zijn 40 jaar nog eens extra de hoge leeftijd van Biden (overigens slechts drie jaar ouder dan Trump) kon benadrukken. Biden zelf gooide roet in het eten door zich niet herkiesbaar te stellen en Harris naar voren te schuiven als opvolger.

Voor de Republikeinen is er alle reden voor paniek. Een speerpunt van Trumps campagne tot nu toe was dat Biden te oud zou zijn. Naast de 59-jarige Harris is Trump nu opeens zelf de oude man die niet in staat is ook maar enigszins coherente antwoorden te geven. Het is dan ook niet voor niks dat in het Republikeinse kamp direct weer het bekende riedeltje van verkiezingsfraude wordt afgestoken, omdat ze daar plots vinden dat de zittende president niet zomaar mag afhaken. Ook vond Trump dat de Democraten de gemaakte kosten voor een campagne tegen Biden dan maar moest vergoeden. Een kansloze oproep.

Verschillende Amerikaanse media meldden ondertussen dat verschillende Republikeinse kopstukken niet blij zijn met JD Vance als kandidaat-vicepresident. Sinds zijn nominatie duikt de een na de andere uitspraak op die team-Trump stemmen kunnen gaan kosten. Zo vindt Vance vrouwen zonder kinderen “gekke kattenvrouwtjes” en “sociopaten”. Amerikanen zonder kinderen zijn volgens Vance “mentaal onstabiel” en zouden volgens hem minder stemrecht moeten hebben.

Ondertussen zitten de Republikeinen met de handen in het haar om hoe ze Harris in vredesnaam moeten aanpakken. Direct nadat bekend werd dat Biden plaatsmaakt voor Harris, lanceerde Fox News een segment dat het “extremisme” van Harris moest aantonen. Daarin kwamen ze echter niet verder dan benoemen dat Harris voorstander was van een wet die marihuanabezit moest decriminaliseren en omdat ze tijdens verkiezingen van 2020, in coronatijd, voorstander was van stemmen per post. Trump zelf gaat inmiddels zo ver door te beweren dat Harris, zoon van een Jamaicaanse vader en Indiase moeder, zich pas sinds kort identificeert als zwarte vrouw. Dit om zwarte kiezers die zich volgens de peilingen achter Harris scharen te ontmoedigen. Aantoonbare nonsens, maar dat is in het kamp van Trump eerder regel dan uitzondering. De aanvallen van Trump op Harris worden door haar ondertussen vakkundig en moeiteloos gepareerd.

Harris heeft tot nu toe de wind mee. Ze oogt jeugdig en fris, is goedlachs (iets wat Trump ook probeert in te zetten om haar belachelijk te maken) en komt goed uit haar woorden. Dat laatste lukte Joe Biden de afgelopen tijd niet waardoor zelfs Trump verbaal nog wel leek mee te vallen. Harris haalde in korte tijd een enorm bedrag aan campagnefondsen op en weet tot dusver de Republikeinen feilloos te ontmaskeren als de knettergekke sekte die de partij onder Trump geworden is.