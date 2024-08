Harris accepteert presidentsnominatie met boodschap van hoop en waarschuwing voor tirannieke Trump Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Na een vierde avond vol sterren en prominente politici op de Democratische Nationale Conventie (DNC), heeft vicepresident Kamala Harris donderdagavond in Chicago haar nominatie als presidentskandidaat voor de Democraten aanvaard. Ze beloofde bij winst een "realistische, praktische president met gezond verstand" te zijn.

In haar speech zei Harris de verkiezingen in november te zien als een kans voor het land om de "verbittering, het cynisme en de verdeeldheid uit het verleden" achter zich te laten. "Ik beloof de president te zijn van alle Amerikanen", aldus de huidige vicepresident op het podium in Chicago.

Toch haalde Harris flink uit naar haar tegenstander Donald Trump. Harris ging onder meer hard van leer over Trumps houding tegenover vrouwenrechten en zei dat haar rivaal het land "wil terugbrengen naar het verleden". Onder luid gejoel van de aanwezigen herhaalde Harris de boodschap die de afgelopen dagen vaker klonk in Chicago: "We gaan niet terug."

De vicepresident hekelde ook Trumps lovende woorden voor de Russische president Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. "In de eeuwige strijd tussen democratie en tirannie, weet ik waar ik sta en aan welke kant de VS thuishoren", aldus Harris. "Zij zijn voor Trump, omdat ze weten dat hij te manipuleren is met gevlei en gunsten. Ze weten dat Trump alleenheersers niet ter verantwoording zal roepen, omdat hij zelf een alleenheerser wil zijn."

Waar eerdere sprekers op de conventie juist afweken van eerdere waarschuwingen voor het gevaar van een nieuw Trump presidentschap en ervoor kozen de draak met hem te steken, gooide Harris het juist wel weer over een serieuzere boeg:

“Denk niet alleen aan de chaos en de rampspoed toen hij aan de macht was, maar ook aan de ernst van wat er is gebeurd sinds hij verloor. Trump probeerde jullie stemmen te vernietigen. Toen hij daarin faalde, stuurde hij een gewapende menigte naar het Capitool van de Verenigde Staten, waar ze de politie aanvielen. Voor een heel andere reeks misdaden werd hij schuldig bevonden aan fraude en aansprakelijk gesteld voor het plegen van seksueel misbruik. Denk eens aan de macht die hij zal hebben, vooral nadat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten zojuist heeft bepaald dat hij immuun zal zijn voor strafrechtelijke vervolging. Stel je Donald Trump eens voor zonder vangrails.”

Waar het onderwerp Gaza in de eerste dagen van de DNC vaak uit de weg werd gegaan, ging Harris daar in haar speech wel op in. "Ik zal altijd achter het recht van Israël blijven staan om zichzelf te verdedigen. Maar wat er in de afgelopen tien maanden in Gaza is gebeurd, is hartverscheurend", aldus de vicepresident, die zei dat zij en Joe Biden "non-stop" werken aan een akkoord in het conflict. "We willen dit tot een einde brengen waarin de veiligheid van Israël is gegarandeerd, de gijzelaars worden vrijgelaten, het lijden in Gaza wordt beëindigd en de Palestijnen hun recht op waardigheid, veiligheid, vrijheid en zelfbeschikking kunnen bewerkstelligen."

De conventie eindigde evenwel zonder een Palestijns-Amerikaanse spreker op het hoofdpodium. De campagne van Harris en de Democratische partij stonden de hele week onder toenemende druk om ook een ​​Palestijnse stem te laten horen, vooral nadat ouders van een Hamas-gijzelaar wel spreektijd kregen en woensdag een emotioneel betoog afstaken. Het socialistische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez en andere vooraanstaande Democraten en activisten hadden de conventie opgeroepen ook het Palestijnse geluid te laten horen, maar daaraan werd geen gehoor gegeven.

Harris sloot haar eigen toespraak af met de boodschap van hoop en optimisme die de hele week het overheersende thema van de conventie is geweest: "Laten we elkaar en de wereld laten zien wie we zijn en waar we voor staan: vrijheid, kansen, mededogen, waardigheid, eerlijkheid en eindeloze mogelijkheden. Wij zijn de erfgenamen van de grootste democratie in de geschiedenis van de wereld en we moeten dit moment eer aandoen. Het is nu onze beurt om te doen wat generaties voor ons hebben gedaan, geleid door optimisme en geloof, om te vechten voor dit land waar we van houden, om te vechten voor de idealen die we koesteren."