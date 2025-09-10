Hardwerkende Nederlanders moeten meer belasting betalen door VVD-beleid Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Zo’n 800.000 Nederlanders gaan er volgend jaar op achteruit, omdat ze meer belasting moeten betalen. Het gaat om werknemers met een laag salaris (een bruto-inkomen onder de 26.500 euro) die als gevolg van het beleid van het kabinet-Schoof minder overhouden. De inkomensdaling kan oplopen tot wel 600 euro, schrijft NRC op basis van een berekening in het economenvakblad ESB.

“Afgelopen zomer protesteerden onder meer medewerkers van sociale werkplaatsen al tegen de maatregelen, die door de FNV tot ‘buffelboete’ werden gedoopt: mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard ‘buffelen’ voor hun centen, moeten juist meer belasting betalen.”

Werknemers met een laag inkomen krijgen volgend jaar minder arbeidskorting. Ook wordt de algemene heffingskorting verlaagd. Alleen de mensen met slecht betaald werk gaan er door die maatregelen op achteruit, omdat het kabinet voor mensen met hogere inkomens compensatiemaatregelen heeft getroffen.

De vier coalitiepartijen schreven in het regeerakkoord nog dat werken moest lonen. Dat geldt dus blijkbaar niet voor werk dat slecht betaalt.

In de huidige verkiezingscampagne probeert de VVD zich weer eens op te werpen als belangenbehartiger van de ‘hardwerkende Nederlander’. In werkelijkheid komt de partij vooral op voor luie aandeelhouders, pandjesbazen en CEO’s die zich verrijken over de ruggen van hardwerkende Nederlanders en arbeidsmigranten.