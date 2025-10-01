Hardleerse Yesilgöz zaagt opnieuw aan eigen stoelpoten en houdt deur open voor extreemrechts

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, zo luidt het gezegde, maar Dilan Yesilgöz blijft gewoon over dezelfde kei struikelen. Bij de vorige verkiezingen leek het de VVD-tussenpaus een goed idee om de poorten wagenwijd open te zetten voor de extreemrechtse PVV, iets wat haar voorganger Mark Rutte jarenlang had weten te weerstaan, met electoraal succes. Dankzij Yesilgöz besloot een flink aantal uiterst rechtse kiezers de PVV-lightkoers van de VVD in te ruilen voor het origineel van Geert Wilders, als die dan toch eindelijk kans maakte op kabinetsdeelname. Het resultaat is bekend: de PVV van Wilders werd de grootste partij, bleef dus ook de VVD voor, en nam een leidende rol op zich bij de vorming van het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog met een rampzalige regeerperiode tot gevolg waarbij geen enkele crisis werd opgelost en bestaande problemen alleen maar werden vergroot.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zo zou je denken nadat het kabinet-Schoof uiteindelijk vroegtijdig viel. Maar nee. Yesilgöz, die de VVD inmiddels vakkundig gedecimeerd heeft, probeert het gewoon nog eens. In de campagne verbaasde ze vriend en vijand al door met een filmpje op de proppen te komen waarin ze de kiezer andere partijen voorschotelt die volgens Yesilgöz een prima coalitiepartner kunnen zijn, waaronder de eenpitter JA21, de fascistische Forum-splinter van Joost Eerdmans. Het gevolg is opnieuw duidelijk in de peilingen: die partij lijkt inmiddels kans te maken op acht tot tien zetels en in de zonnigste prognoses zelfs de VVD van Yesilgöz voorbij te gaan streven. Is dat dan misschien het leermoment? Natuurlijk niet. Bij het verschijnen van de Stemwijzer, besloot Yesilgöz haar eigen uitslag van de stemhulp te delen. Haar ongetwijfeld onbedoelde boodschap: kies dit keer vooral voor JA21 of het vooralsnog irrelevante BVNL van huisjesmelker Wybren van Haga. Immers, waarom zou je voor de fascistoïde krampen van de VVD kiezen als je wederom het origineel krijgt voorgeschoteld?