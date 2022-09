Harde clash Kee & Van Jole over Rutte-interview: 'Schaam je!'

Kee, parlementair journalist bij Op1 en nauw betrokken bij het interview, reageert als door een wesp gestoken. "Jij bent de enige in Nederland die er zo naar heeft gekeken". Van Jole stelt dat het Rutte geen moment moeilijk werd gemaakt, dat hem nergens het vuur aan de schenen werd geldt. Kee vindt dat je het interview niet zo moet beoordelen. "Het begint er mee dat je je afvraagt wat zo iemand in een interview kwijt wil." Waarop attaqueert met "Nee, het begint er mee dat je je als redactie afvraagt wat je met zo'n interview wil bereiken."

Daarvoor spraken de twee onder meer over de transgenderwet. Kee legt uit hoe die wet eigenlijk heel goed past bij het liberalisme van de VVD. "Je beslist zelf over je eigen lichaam. De wet is ook een intitiatief van VVD'er Sander Dekker. Maar nu is er commotie over uitgebroken en verandert de VVD van standpunt."