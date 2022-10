'Hans Vijlbrief is aangesteld om geofferd te worden bij de parlementaire enquête aardgaswinning' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 193 keer bekeken • bewaren

Peter Kee en Francisco van Jole bespreken ook deze week de Haagse politiek. Kee, auteur van de bestseller Code Rood over de coronacrisis, laat zijn licht schijnen over de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens hem staat er niet nieuws in het rapport. "Dit was allemaal een jaar geleden bekend. Je kunt merken dat Dijsselbloem er niet meer werkt want die is burgemeester van Eindhoven geworden." De oud-minister van Financiën zou volgens Kee nog wel even verder gespit hebben. Van Jole keek op van de conclusie dat de regering in het najaar van 2021 geen maatregelen durfde nemen vanwege vrees voor de publieke reactie. "Dan gaat het dus om de wappies."

Daarna gaat het over staatssecretaris Van der Burg die in conflict komt met zijn eigen partij, de VVD, over de wet om gemeenten te verplichten asielzoekers op te nemen. Van Jole constateert dat het een gevecht voor de bühne is. "Want de VVD weet natuurlijk ook wel dat het niet anders kan." Kee doet daarop de zeldzame uitspraak "Ik denk dat Van Jole in dit geval gelijk heeft."

Daarna gaat het over Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die tijdelijk terugtreedt vanwege een dreigende burn-out. Kee was verrast omdat ze de laatste tijd zo scherp opereerde in de Kamer. Hij geeft ook een overzicht van andere politici die sneuvelden op de hoge werkdruk. Van Jole vraagt zich af hoe het toch dat de Partij voor de Dieren, die bijna net zo groot is als GroenLinks er in de media zo bekaaid afkomt. "Terwijl ze spraakmakende en vaak goede ideeën hebben. In de media gaat de aandacht vooral naar veel kleinere partijen als BBB, JA21 en Van Haga." Kee zegt te betwijfelen of dat zo is.