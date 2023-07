Hans Teeuwen 'Liberaal van het Jaar'

8 jan. 2010 - 21:33

Hans Teeuwen is mijn lievelingskomiek. Helaas is hij dit jaar in mijn ogen behoorlijk op zijn bek gegaan, zie mijn onderstaande stukje (wordt als het goed is gepubliceerd in het prachtige VJK-blad: Hans Teeuwen en De vrijheid van Meningsuiting: In De Wereld Draait Door verdedigde Prem de opmerkelijke stelling, dat wanneer iemand je huis inbreekt je hem eigenlijk wel dood mag slaan. Zijn voornaamste argument kwam hier op neer: ‘als de Staat je niet meer in staat is te beveiligen mag je het recht in eigen handen nemen.' Prem gaat er hier aan voorbij dat de Nederlandse Staat vergeleken met de rest van de wereld de burger prima beveiligd, en dat de doodstraf voor een inbraak wel erg zwaar is. In een gesprek in een andere aflevering van DWDD ging Theo Maasen tegen de stelling in. Prem was dit maal weer van de partij. De cabaretier legde de olijke Surinamer uit dat volgens hem een dergelijke vorm van zelfverdediging alleen maar meer geweld uitlokt. Een crimineel zal dan in het vervolg bijvoorbeeld eerder geneigd zijn om pistolen mee te nemen.. Ook zei hij dat mensen als Pim Fortuyn, Theo van Gogh, en Geert Wilders volgens hem vijanden nodig hadden. Hans Teeuwen vond dit gesprek voldoende aanleiding om in de pen te kruipen. Hij schreef een stukje voor Geenstijl.nl. Wie verwacht dat Theo Maassen bijval zou krijgen, voor zijn ‘gewaagde’ stelling dat we inbrekers gewoon moeten oppakken en niet dood slaan, komt bedrogen uit. Hans Teeuwen is namelijk momenteel ‘Politiek incorrect’. Ik zal het grootste deel van het stukje citeren: Waarom moet het altijd zo scherp? Iedereen heeft gelijk. Maar helaas zijn er nog steeds types die discussie en debat willen. Die per se het ongelijk van anderen willen aantonen met argumenten en dat soort onzin, zonder rekening te houden met de gevoelens van mensen die in de war raken als iemand zijn ideeën of geloof ter discussie stelt. Types als Van Gogh en Fortuyn bijvoorbeeld. De liefdelozen die geoogst hebben wat ze zelf hebben gezaaid. En daarmee hebben ze de sfeer in ons land verpest. En het ging net zo goed! Laten we allemaal de computer de deur uit doen en meningen mijden en praten over vriendschap en liefde. Intellectuele luiheid brengt vrede. Scherp debat leidt tot moord. En wie wil dat nou? Kusjes, Voor wie het niet direct doorheeft: Hans Teeuwen probeert hier ironisch te betogen dat Theo Maassen het eigenlijk tegen de Vrijheid van Meningsuiting opneemt. Dat Prem betoogt dat je criminelen dood moet slaan is niet het probleem, maar zijn (oude?) vriend Theo Maassen, die zit pas fout. Vermoedelijk schoot de opmerking over Teeuwen’s vriend Van Gogh in het verkeerde keelgat. De vermoorde Van Gogh (en Fortuyn) zouden vijanden nodig hebben gehad. Dat ziet ‘de koning van de lach’ vermoedelijk als impliciete steun voor moord. Maasen zegt echter niets wat enige redelijke aanleiding tot zo’n conclusiee kan geven. Hij pleit niet op het verbod op meningen, of voor enige vorm van geweld. Sterker nog Hans Teeuwen lijkt een taboe te willen maken van de kritiek op shockerende meningen. Ironisch genoeg heeft Hans Teeuwen dus een artikel geschreven die De Vrijheid van Meningsuiting eerder beknot dan verrijkt. Bovendien lijkt het stukje van Hans Teeuwen met de dag ‘politiek correcter’ te worden.