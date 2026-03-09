Hans Spekman gaat vakbond FNV leiden

Hans Spekman, oud-Kamerlid en voormalig partijvoorzitter van de PvdA, wordt voorzitter van vakcentrale FNV. Met de aanstelling moet een einde komen aan het bestuurlijk conflict in de vakbond als gevolg waarvan onder meer het hele bestuur aftrad.

De 59-jarige Spekman kreeg landelijke bekendheid als PvdA-politicus en droeg vaak opvallende truien. Hij was tussen 2001 en 2006 wethouder in Utrecht, daarna werd hij tussen 2006 en 2011 Kamerlid voor de PvdA. Spekman voerde het woord over asiel, wat soms tot heftige debatten leidde. In 2011 werd Spekman partijvoorzitter van de PvdA, tijdens de jaren dat die partij deelnam aan het kabinet-Rutte II. De afgelopen jaren was hij voorzitter van het Jeugdeducatiefonds. (...) Spekman heeft 'brede bestuurlijke, politieke en sociaal-economische ervaring' en 'verantwoordelijkheid in complexe tijden', schrijft de FNV in een intern bericht. Vicevoorzitter van de FNV wordt Nine Kooiman, oud-SP-Kamerlid en op dit moment voorzitter van de Nederlandse Politiebond.