Hans Borstlap: ‘Lubbers zei het al, Nederland is ziek’

24 jan. 2020 - 17:21

@Vahece, /Mensen exploiteren elkaar, dat is economie, als je geld verdient, dan is dat in het voordeel van diegene die betaalt en die betaald wordt. Je zou toch geen maatschappij willen waarin het verboden is om mensen in dienst te nemen./ Daarmee ga je wel heel kort door de bocht wat betreft economie. Mensen doen veel meer dan elkaar exploiteren. Ze werken samen, dragen kennis over, zorgen voor elkaar, leven met elkaar, delen hobby's enz. Meer inderdaad het is de insteek van het neo-liberalisme wat al die andere zaken als onbelangrijk classificeert en alleen de exploitatie als doel ziet. /Tevens wordt een groep mensen uitbetaald die niet in staat zijn om geld te verdienen. Dat geld wordt opgebracht door de mensen die wel in staat zijn om geld te verdienen. Nederland scoort op dit punt als een van de besten ter wereld. De criteria wanneer iemand moet worden geacht niet zelf zijn geld te kunnen verdienen, en hoe hoog de betaling dan is, dat zijn onderwerpen van politieke discussie./ Het is je misschien ontgaan maar Nederland daalt al jaren op het lijstje van landen met de beste social welfare. Logisch ook want die social welfare wordt stap voor stap afgebroken door de Neo-liberalen en hun ideologie. /Soms betalen mensen meer dan ze ontvangen, gedurende hun leven, soms betalen mensen minder. Men spreekt ook wel van netto-betalers en netto-ontvangers. De nadruk of mensen tot de ene of de andere groep behoren zou niet mogen meewegen als criterium voor bovenstaand. Dat is ook niet zo. De wet benoemt het nergens./ Maar het is wel wel het doel van het Neo-liberalisme, de mens als exploitatie object. Daar hebben ze geen wetten voor nodig. /Neo-liberalisme is voor een zo klein mogelijke staat, dus neo-liberalisme zal nooit tot doel hebben om de staat te laten verdienen aan het saldo van wat mensen ontvangen en betaald hebben gedurende hun leven, want dat zou de staat machtig maken, en dat is in strijd met het neo-liberalisme. Dat is eerder een grondslag voor socialisme./ Hier ga je de mist in. Neo-liberalisme is niet voor een zo klein mogelijke staat maar voor een staat die geheel ten dienste staat van de markt. Je verward het klassieke laissez faire liberalisme met het Neo-liberalisme. Ja het Neo-liberalisme zal zeker de staat laten verdienen aan het saldo van wat mensen ontvangen zolang als dat maar wordt aangewend om de omgevingsfactoren waaronder de markt moet functioneren zo optimaal mogelijk te laten zijn. Kortom lees je nog wat beter in en vergeet daarbij niet ook wat te lezen over het zusje van het Neo-liberalisme namelijk het Ordo-liberalisme.