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Hans Anders filmt met zijn Meta-gluurbril de mooie dingen van het leven (en kijkt daar dan per ongeluk naar)

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
181 keer bekeken

Ophef over de Meta-bril: mensen voelen zich onveilig omdat ze stiekem gefilmd worden. Hans Anders heeft daarom de verkoop van de gluurbrillen gestaakt. De man achter Hans Anders is daar toch een beetje teleurgesteld over, vertelt hij bij Spijkers Met Koppen. Zelf filmt hij namelijk ook, “de mooie dingen van het leven”. Zoals: “zonsondergang, auto’s, bloeiende rozenstruiken, vrouwen. Ja, dat film je dan per ongeluk en dat sla je dan per ongeluk op. En dan ga je daar een paar keer per dag even per ongeluk naar kijken in je kantoortje als je vrouw ook iets voor zichzelf doet.”

Meer over:

kijk nou, meta-brillen, privacy, spijkers met koppen, hans anders

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