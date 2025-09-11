De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Hanneke Groenteman en Vincent Bijlo lijstduwers bij GroenLinks-PvdA

Veel BN’ers en oud-politici hopen GroenLinks-PvdA bij de verkiezingen een zetje in de rug te geven als lijstduwers. Onder meer Hanneke Groenteman, Erik van Muiswinkel, Aafke Romeijn en Joop-opiniemaker Vincent Bijlo zijn van de partij.

Er staan ook de nodige oud-politici op de lijst. Het gaat daarbij om voormalige prominenten als Hedy d’Ancona, Jan Pronk en Agnes Jongerius, maar bijvoorbeeld ook om voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

“Ik voel me ontzettend vereerd dat al deze ervaren en getalenteerde mensen ons willen duwen”, aldus Frans Timmermans in een verklaring. “Geweldig toch, dat op onze lijst zowel Mr. Pinkpop Jan Smeets staat, als Peter Blom, voormalig directievoorzitter van de Triodos Bank.”

Andere BN’ers die zich inzetten voor de linkse fusiepartij zijn: zangeres Leoni Jansen, acteur Abbie Chalgoum, journaliste Nynke de Jong en Emine Uğur, bekend van haar draadjes op sociale media.