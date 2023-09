Hanke Bruins Slot naar Buitenlandse Zaken, Hugo de Jonge verantwoordelijk voor de verkiezingen

4 sep. 2023 - 7:46

Ik hoop dat de ambtenaren in deze duiventil wel goed werk doen, want buitenlandse politiek is belangrijker dan ooit. Om het migrantenprobleem bij de bron aan te pakken. Om te zorgen dat globalisering niet met ons op de loop gaat. Met steun voor Oekraïne, een land dat voor de Russen een proxy is voor het hele Westen.