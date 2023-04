Hang een regenboogvlag voor je raam, krijg een steen door de ruit

“ Hang zaterdag de regenboogvlag uit en steun de LHBTI+ gemeenschap.” Die oproep deden COC Eindhoven en regio, de twintig regionale COC-verenigingen en COC Nederland afgelopen week. De oproep was een reactie op de vele recente gevallen van geweld tegen de regenbooggemeenschap. In Zoetermeer leidde deze steunbetuiging tot een gewelddadige haatreactie.

Zaterdagochtend deelde Tess op Twitter een foto van haar raam waarvoor een regenboogvlag was opgehangen. “Samen sterk”, schreef ze erbij. Een paar uur later was de vreugde voorbij. Op een nieuwe foto is te zien hoe er een steen door de ruit is gegooid. Onder de vele steunbetuigingen laat Tess weten dat niemand gewond is geraakt, maar dat ze wel erg zijn geschrokken. Een van de reageerders vat samen: “Diegene die dit gedaan heeft laat precies zien waarom die vlag nodig is.”