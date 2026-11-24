Handen af van onze AOW, er is een nieuwe aanval in de maak Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 604 keer bekeken • Bewaren

Eerder wilde het kabinet de AOW-leeftijd extra verhogen. En dat terwijl de Nederlandse AOW-leeftijd één van de hoogste in Europa is. Die absurde aanval op de AOW is ingetrokken door het kabinet na het brede maatschappelijke verzet.

Volgens de wet kan de AOW-leeftijd alleen maar stijgen en niet dalen als de gemiddelde levensverwachting daalt. Een tekortkoming die gerepareerd moet worden. Recentelijk bleek dat de gemiddelde levensverwachting is gedaald, net als gebeurde tijdens de coronapandemie.

De recente daling van de levensverwachting komt vooral door mensen die met hun handen werken of hebben gewerkt. Hun levensverwachting is al korter dan de hoogopgeleiden. Zij hebben meer last van slijtage. Daarom is de mogelijkheid om eerder te stoppen, de regeling vervroegd uittreden, heel belangrijk. Een regeling afgedwongen door de vakbonden. Enfin, de aanval op de verhoging van de AOW-leeftijd is afgeslagen.

Er is echter weer een nieuwe aanval op de AOW bedacht. Deze keer door zogenaamde topambtenaren. De Telegraaf berichtte dit op de voorpagina. De Telegraaf die steeds meer een VVD krant blijkt te zijn. De topambtenaren hebben bedacht dat de ouderenkorting wel gehalveerd kan worden. Dat betekent, volgens de topambtenaren, “maar” 3% koopkrachtverlies voor de AOW’ers. Waarom, vraag je je af. En daar was hij weer, de dooddoener, om de AOW-betaalbaar te houden. Laat nu die AOW betaalbaar zijn en blijven. De kosten van AOW liggen al jaren tussen 4 en 5% van hetgeen aan marktwaarde geproduceerd wordt in Nederland (het bruto binnenlands product). Het CBS (centraal bureau voor statistiek) berekent dat keurig voor ons.

In de jaren '90 waren de kosten van de AOW hoger (in percentage van het bbp). Ja, er is eerder al gruwelijk bezuinigd op de AOW. Sinds 2015 moeten partners het gemiddeld 2 jaar met een halve AOW doen. Eerder werd AOW volledige AOW toegekend als de oudste partner AOW gerechtigd werd en de jongere partner geen eigen inkomen had. Deze bezuiniging trof en treft vooral mensen die met hun handen werken. Het halveren van de ouderenkorting treft niet de rijkere gepensioneerden maar weer de mensen die met hun handen hebben gewerkt en geen hoog pensioen hebben.

In vergelijking tot het buitenland wordt in Nederland naast de staatspensionering (AOW), door werknemers gespaard via hun werkgever (CAO-verplichting) voor aanvullend pensioen. In het buitenland is dat vaak niet het geval en is alleen sprake van staatspensionering. Bovendien is de zogenaamde vergrijzing in Nederland veel minder dan in de ons omringende landen. Kortom, er is geen AOW- en pensioenprobleem in Nederland.

Het wordt tijd dat topambtenaren en politici van rechtse-partijen ophouden met aanvallen op de AOW. Er is geen noodzaak om de AOW te verslechteren.

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