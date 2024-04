Handarbeid wordt miskend Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 208 keer bekeken • bewaren

Werknemers die met hun handen werken, beginnen op jongere leeftijd met betaald werken. Zij leven korter en leven korter gezond dan de werknemers die niet met hun handen werken. De werknemers die met hun handen werken hebben meer slijtageproblemen.

Vakbonden willen de zwaar-werkregeling voortzetten. Het gaat om de regeling waardoor het mogelijk is 3 jaar voor de (stijgende) AOW-leeftijd met pensioen te gaan. De mogelijkheid om zwaar-werkregelingen af te sluiten per CAO was onderdeel van het Pensioen- en AOW-akkoord uit 2019. De mogelijkheid om zwaar-werkregelingen af te sluiten loopt af in 2025. Ingegane regelingen lopen door. Nieuwe collectieve regelingen zijn echter niet mogelijk.

De AOW-leeftijd gaat, helaas, in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden, hoewel de levensverwachting dat niet rechtvaardigt. Werkgeversorganisaties bokkeren het voortzetten en verbeteren van de zwaar-werkregeling. Zij gebruiken daarbij het “argument” dat er een tekort is aan werknemers. Een niet deugend argument omdat de handwerkers eerder uitvallen door slijtage. Het aantal werknemers dat zich aan moet melden voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering, neemt hand over hand toe, melde het UWV kortgeleden. Kortom, de werkgeversorganisatie zijn weer bezig om de gevolgen van voor hen verrichte arbeid, slijtage en ziekte, af te wentelen op de maatschappij. Het kabinet wast zijn handen in onschuld terwijl het de werkgevers tot orde moet roepen.

Er zijn vooral vacatures in beroepen waar mensen met hun handen (en hoofd) werken: mensen met een VMBO- of MBO-opleiding, elektromonteurs, loodgieters, bouwvakkers, lassers, metaalbewerkers en dergelijke beroepen. Het ontbreken van een zwaar-werkregeling maakt deze beroepen minder aantrekkelijk. Daarbij komt dat de waardering voor deze beroepen in functieclassificatiesystemen aan heroverweging toe is. De handarbeidersberoepen dienen hoger ingedeeld te worden met een hoger salaris dan nu het geval is.