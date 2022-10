Hamsterwoede barst los

13 mrt. 2020 - 12:26

De nieuwe werkelijkheid. En strikgenomen geeft hamsteren (feitelijk ruimer inkopen) alles met nuchterheid te maken. Door in één keer een hoop in te slaan beperk je het aantal bezoeken aan de supermarkt. Goed, je bent wat langer binnen maar daar staat tegenover dat je op termijn minder betalingshandelingen verricht. De pinautomaat is immers "vies" bijvoorbeeld (vanavond schijnt DHL nog hier langs te komen en verzoekt ook nu al op de tracking site om de bezorger in mijn opdracht de handtekening te laten zetten (volstrekt mee eens uiteraard)). Je beperkt dan ook het aantal keren dat je met "vieze" handen aan het stuur van je auto of fiets zit (ofschoon het virus niet lang buiten de gastheer schijnt te overleven). Bovendien biedt ruimer inkopen, nu onder een risico dat nog beperkt is, dat je in ieder geval straks wanneer het risico is toegenomen niet die supermarkt in hoeft. Alle beetjes helpen, ofschoon je uiteindelijk wel over een tijd sowieso weer inkopen moet gaan doen en niet duidelijk is hoe de situatie dan is. Maar dat geldt ook zonder hamsteren. Al met al niet zo'n heel slecht idee dus. Het argument van schaarste lijkt me niet aan de orde. De bevoorrading van de supermarkten blijft immers.

