Hamer: tijd nemen om financiën te saneren

25 feb. 2010 - 21:16

Ruim de tijd nemen is nu niet iets dat past: - Het zojuist gevallen kabinet ( waaronder PVdA) nam 100 dagen de tijd om met het volk te praten, zonder resultaat - De partijleider dompelt zich tot 9 juni onder in de samenleving, ruim de tijd zou ik zeggen om economische principes op het land van toepassing te verklaren waaronder marktwerking, verantwoordelijkheid en sociale verbondenheid.. - De economische ontwikkelingen vragen interventies en regie, in alle lagen van de bevolking. Een ruk naar links betekent dat middeninkomens en hogere inkomens weer aan de beurt zijn, dus feitelijk veranderd er niets. Solidariteit moet gelden voor iedereen... - Mevrouw Hamer kan beter even wachten op haar baas die het tot dusver altijd heeft overgenomen als het spannend wordt of relevant. Dus graag wel pijnlijke ingrepen, wel daadkracht, wel impopulaire maatregelen en een gelijkwaardige verdeling...Dus niet ruim de tijd, die is er niet