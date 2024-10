Hamburg: mogelijk gevaar voor marburgvirus in ICE-trein Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 290 keer bekeken • bewaren

De ziekte die ernstige koorts veroorzaakt, is tot nu toe gemeld in oostelijk, centraal en zuidelijk Afrika.

Brandweermannen hebben op Hauptbahnhof Hamburg een Duitse student geneeskunde en zijn vriendin uit een ICE-trein gehaald, omdat ze mogelijk besmet waren met het gevaarlijke marburgvirus. Dit meldden de kranten “Bild” en “Hamburger Abendblatt”. De trein kwam uit Frankfurt. De politie sloot het perron in Hamburg af waar de trein zou aankomen.

De student had in Rwanda een patiënt met het virus behandeld en landde vandaag met het vliegtuig in Frankfurt. Tijdens de treinreis naar Hamburg zouden hij en zijn vriendin griepachtige symptomen hebben ontwikkeld, waaronder misselijkheid en overgeven.

“We zijn naar het centraal station van Hamburg geroepen omdat we hier twee patiënten uit een trein hebben die ziekteverschijnselen hebben ontwikkeld. Ze zijn teruggekeerd uit het buitenland en hebben daar een patiënt behandeld die nu aantoonbaar lijdt aan een infectieziekte”, zegt woordvoerder Christian Wolter van de Hamburgse brandweer in een bericht op X.

“In welke mate deze patiënten hier nu besmet zijn, valt nog te bezien, maar ze ontwikkelden ziekteverschijnselen op weg naar Hamburg. Daarom brengen we ze nu in een speciaal voertuig naar een gespecialiseerde kliniek”, vervolgt Wolter.

Ongeveer 200 passagiers zaten in de ICE

De student geneeskunde en zijn vriendin werden naar verluidt in het speciale voertuig van de brandweer naar het universiteitsziekenhuis Eppendorf (UKE) in Hamburg gebracht. Daar bevindt zich een afdeling voor tropische ziekten.

Volgens Bild zaten er ongeveer 200 passagiers in de getroffen ICE-trein. “De mensen die in de onmiddellijke nabijheid van de patiënt zaten, worden nu onderzocht en gecontacteerd door de politie,” zei brandweerwoordvoerder Wolter. Het valt nog te bezien of en in welke mate zij in zo’n korte tijd besmet kunnen zijn geraakt.

Het was “louter een voorzorgsmaatregel”, zei een brandweerwoordvoerder tegen de krant Hamburger Abendblatt. De afsluiting van het centraal station werd kort nadat het stel was vertrokken opgeheven.

Acht doden door marburgvirus in Rwanda

Volgens informatie van het Rwandese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds vrijdag al acht mensen overleden aan het virus en zijn er in totaal 27 gevallen bevestigd.

De ziekte die ernstige koorts veroorzaakt, is tot nu toe gemeld in oostelijk, centraal en zuidelijk Afrika. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gemiddeld elk tweede geval een dodelijke afloop. In regio’s met een gebrek aan gezondheidszorg loopt dit cijfer op tot 88 procent.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid meldde eind vorige week een uitbraak van het marburgvirus. Het is de eerste uitbraak voor het Oost-Afrikaanse land. Marburg, of Marburg-hemorragische koorts zoals het oorspronkelijk werd genoemd, is een dodelijk en zeer besmettelijk virus dat verwant is aan het ebolavirus.

Afgelopen zondag had de NOS het over “Doden in Rwanda door zeldzame marburgvirus“. Op de website van het RIVM staat hoe je een besmetting met het marburgvirus kunt voorkomen.

Dit artikel verscheen eerder op allardvangent.com