Hamburg bedreigd door extreem giftige rookwolken

In de Duitse havenstad Hamburg komt bij een brand in opslagloodsen een volgens de brandweer "extreem giftige" wolk vrij die over de stad trekt. Inwoners moeten deuren en ramen gesloten houden. Ook moeten luchtverversingssystemen en air conditioning uitgeschakeld worden. Een lokale zender meldt dat er bij de brand waterstofsulfide lekt, een zeer gevaarlijke giftige stof die ruikt naar rotte eieren. De stof kan bij lage concentraties al de oegen aantasten maar ook het zenuwstelsel verlammen. Brandweerlieden die de brand bestrijden kunnen dat alleen maar doen met persluchtmaskers.