Hamas lanceert grootschalige verrassingsaanval, Israël kondigt staat van oorlog af

De Palestijnse militaire organisatie Hamas heeft vanuit zijn thuisbasis Gaza een massale aanval op Israëlisch grondgebied gelanceerd. Volgens Hamas zijn er meer dan 5000 raketten afgevuurd op Israël. Ook in Tel Aviv en Jeruzalem ging het luchtalarm af. Daarnaast zijn troepen van Hamas Israël binnengedrongen. De aanval lijkt de Israëlische krijgsmacht volledig verrast te hebben. Het Israëlische ministerie van Defensie heeft de staat van oorlog uitgeroepen, meldt The Guardian .

RTL-verslaggever Olaf Koens toont via X, voorheen Twitter, beelden van Israëlische burgers die in totale paniek op de vlucht slaan door de woestijn. Volgens Koens worden bij de aanval burgers door Hamas-troepen doodgeschoten. Bij de raketaanvallen is ook een onbekend aantal slachtoffers gevallen.