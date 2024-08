Hamas laat in Gaza chaos bestaan en misdaad heersen • Vandaag • leestijd 2 minuten • 657 keer bekeken • bewaren

Historicus

De New York Times bevat een uitgebreid stuk over de situatie in Gaza. Het burgerlijk gezag van Hamas is al maanden geleden ingestort. In de chaos heersen dieven en criminele bendes. Als de bewoners van hele steden na een waarschuwing van de IDF op de vlucht slaan, verschijnen deze types om de achtergelaten bezittingen te roven. Zelfs wc-potten worden uit de appartementen gesloopt en verschijnen voor prijzen rond de honderd dollar op de dievenmarkten, waar veel klanten op zoek zijn naar hun eigen spullen. Ook ziekenhuizen, scholen en universiteiten worden leeggeroofd. Dat gebeurde bijvoorbeeld met het European Hospital, dat tot voor kort nog min of meer behoorlijk functioneerde. Nu niet meer.

In de vluchtelingenkampen maken plunderaars van gestolen zonnepanelen een handeltje. Je kunt bij hen voor geld je telefoon op laden. Er zijn inmiddels ook bendes gevormd die bescherming bieden en je pakhuisje bewaken. Volgens geruchten werken die samen met Hamas. De organisatie zou bovendien betrokken zijn bij de overvallen op vrachtwagens met hulpgoederen die erin slagen de grens te passeren, hoewel ze over het algemeen in handen vallen van criminele bendes.

Hieruit blijken twee dingen: ten eerste dat het Israëlische leger kennelijk niet uit is op een formele bezetting van Gaza want anders zou het wel personeel inzetten voor het handhaven van de orde en het opzetten van een voedseldistributiesysteem. En ten tweede dat Hamas zich er niet om bekreunt. De organisatie is nog steeds in staat aanvallen te ondernemen op de IDF en zelfs nu en dan raketten af te schieten. Dan kan ze ook plunderaars en criminele bendes aanpakken, desnoods door het stellen van voorbeelden. Opnieuw wordt duidelijk dat Hamas haar verplichtingen aan de burgerbevolking verzaakt. Op misdadige wijze mag je daaraan toevoegen.

Sinds een maand of twee bestaan er volksbeschermingscomités, zo constateert France24, bestaande uit potige jongens met gezichtsmaskers, die optreden tegen misdadigers en woekerprijzen op de markten. Als ze niet ontsporen, zijn dit soort vigilantes misschien de hoop van Gaza. Misschien, want de volksbeschermingscomités zijn niet onomstreden en sommigen vermoeden er een verdienmodel achter. Toch zijn zij misschien de beste invulling van het gat dat Hamas laat vallen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

