Hamas is het symptoom Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

En toen waren er nog 2. Ook NSC is opgestapt. Vanaf het begin was NSC het pispaaltje van de andere partijen, maar met het vertrek van PVV leek de situatie even beter. Dat ze het zolang hebben volgehouden verdient in dat opzicht een pluim voor doorzettingsvermogen.

De stemmingen daarna in de Kamer waren duidelijk. Hamas is de oorzaak en moet weg en dan komt alles goed. In de debatten vooraf was ook al duidelijk dat dit de uitkomst zou zijn. Ook niet-regeringspartijen met een rechtse of religieuze snit neigden die kant op. Hamas moet weg en de gijzelaars vrij en daarna leven we allemaal blij en gelukkig?

Sinds de stichting van de staat Israël zijn de Palestijnen een volk zonder land. Ze zijn uit hun huizen gezet en weggejaagd. Hun belangrijkste leefgebied, de Westbank, wordt beetje bij beetje ingenomen door Israël en daarbij wordt moord, mishandeling en justitieel onrecht niet geschuwd. Waar de internationale gemeenschap zich er over uitspreekt, wordt het volledig genegeerd door de staat Israël. De steun voor de Palestijnen valt in het niet bij de steun die Israël krijgt. De Palestijnen kunnen niet anders dan zich genegeerd, vernederd en gediscrimineerd voelen. Dat zijn de basisingrediënten om een volk zover te krijgen om extreme groepen zoals Hamas en Islamitische Jihad te steunen. Als Israël er in slaagt om Hamas te verslaan zonder de oorzaak weg te nemen, komt er gewoon een opvolger. Misschien nog extremer en gewelddadiger dan Hamas omdat de voedingsbodem op dit moment rijkelijk wordt gevuld door Israël.

Dat de VVD de gekozen koers zou varen is vrij voorspelbaar. Als de VVD moet kiezen tussen voordelen voor bedrijfsleven/geld verdienen en moreel het juiste doen, zal het meestal voor het bedrijfsleven kiezen en dat op een slimme manier spinnen. De BBB is echter groot geworden op een agenda waarbij ze boeren en plattelanders vertelden dat ze werden achtergesteld door “de elite” in de Randstad. Je zou denken dat ze iets meer van de motivatie van de Palestijnen begrijpen. Maar de BBB is in dit dossier een PVV-kloon. De BBB is heel consequent in het laten vallen van de Palestijnen geweest. NSC kon niet anders meer dan opstappen. Blijven had niets meer opgeleverd. De komende tijd worden de Palestijnen nog verder vertrapt en wij, Nederland, doen niets. We kopen zelfs wapens die op Palestijnen zijn gebruikt zoals de Harop-drones en de Puls-raketsystemen. Alles wat we in Israël kopen heeft trouwens gewoon Europese of Amerikaanse alternatieven of kunnen eenvoudig worden ontwikkeld in de huidige omstandigheden.

Zelfs al slaagt Israël erin om het symptoom (Hamas) weg te nemen, dan is deze oorlog niet voorbij. Daarvoor moet echt aan de oorzaak worden gewerkt. De huidige zeer rechtse Israëlische regering en rechts Nederland gaan dat niet doen. Ik kan allerlei cynische redenen bedenken waarom dat is, maar ik heb geen hoop dat dit conflict in het Midden-Oosten, dat al mijn hele leven (geb 1967) loopt, in de rest van mijn leven wordt opgelost.