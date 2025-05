Hamas is geen ‘verzet’, maar terreur – en dat moeten we durven blijven zeggen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 202 keer bekeken • bewaren

Matin Abbasi Gemeenteraadslid voor de PvdA Haarlem

Op 20 mei 2024 verscheen op Joop.nl een opiniestuk van Brahim Boulaouali waarin hij Hamas beschrijft als “de stem van nationaal verzet”. Een pijnlijke ontkenning van de werkelijkheid. Want wie Hamas romantiseert als verzetsbeweging, veegt niet alleen de terreur van deze organisatie onder het tapijt, maar miskent ook het lijden van zowel Palestijnse als Israëlische burgers. We moeten helder blijven: Hamas is geen bevrijdingsbeweging. Hamas is een terreurorganisatie, met bloed aan de handen, gefinancierd door een moorddadig regime en verantwoordelijk voor duizenden doden.

Erkenning van terreur

Laten we beginnen bij de feiten. Hamas staat op de terreurlijst van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Niet omdat het “verzet” pleegt, maar omdat het systematisch burgers als doelwit kiest, kinderen in bussen opblaast, raketten afvuurt op woonwijken en zelfmoordterroristen opleidt. De terreuraanval van 7 oktober 2023 – waarbij meer dan 1.200 Israëlische burgers, waaronder vrouwen, ouderen en kinderen, op gruwelijke wijze werden vermoord – was geen verzetsdaad. Het was georganiseerde massamoord.

Menselijk schild in Gaza

Het is overigens ook waar dat Israël in Gaza de grens van internationaal recht overschrijdt. Het geweld dat sinds oktober 2023 is losgebarsten – duizenden burgerdoden, verwoeste ziekenhuizen, hongersnood – is onaanvaardbaar. Steeds meer internationale experts spreken van een opzettelijke vernietiging van Gaza. Dat woord – genocide – komt steeds vaker uit de monden van juristen, VN-functionarissen en mensenrechtenorganisaties. En terecht. Israël draagt verantwoordelijkheid voor deze catastrofe.

Maar dat mag niet verhullen wat Hamas doet. Deze organisatie gebruikt burgerwijken als lanceerbasis, scholen als wapenopslag en ziekenhuizen als commandocentra – een flagrante schending van het oorlogsrecht. Daarmee maakt Hamas zijn eigen bevolking doelwit, niet als vergissing, maar als strategie. Het gebruik van burgers als menselijk schild is een oorlogsmisdaad waarvoor Hamas de volle verantwoordelijkheid draagt. Dat Israël dit vervolgens aangrijpt om toch doelen aan te vallen zoals ziekenhuizen, waar ook onschuldige burgers verblijven, is evenzeer onacceptabel. Geen enkele militaire overweging rechtvaardigt het bombarderen van medische voorzieningen of scholen. Hamas gebruikt mensenlevens als wapen, Israël negeert die levens bij zijn vergelding – en de burger betaalt de prijs.

Gefinancierd door Teheran

Hamas is geen spontane uitdrukking van verzet. Het is een gewapende arm van het Iraanse regime. Elk jaar pompt Teheran naar schatting tussen de 70 en 100 miljoen dollar in Hamas. Dit geld komt niet terecht bij arme Palestijnse gezinnen of bij onderwijs en zorg – het verdwijnt in de bouw van raketten, tunnels en martelkamers. Volgens verschillende inlichtingendiensten gebruikt Hamas Iraans geld onder andere voor het aanleggen van een ondergronds netwerk van tunnels onder Gaza, bedoeld voor wapensmokkel en ontvoering van Israëlische soldaten en burgers. Wie dus “Hamas steunt”, steunt in de praktijk de invloed van het Iraanse regime – dezelfde dictatuur die vrouwen zonder hoofddoek in de gevangenis gooit, homoseksuelen ophangt en oppositieleden executeert.

Binnenlandse terreur

En wie denkt dat Hamas opkomt voor Palestijnen, moet een blik werpen op Gaza zelf. Daar regeert Hamas met ijzeren vuist. Kritiek wordt niet geduld. Journalisten worden geïntimideerd, politieke tegenstanders gemarteld of geëxecuteerd, vrouwen onderdrukt. In 2022 meldde Human Rights Watch nog dat Hamas “systematisch arrestaties, marteling en mishandeling” inzet tegen mensenrechtenactivisten en oppositieleden. Dit is geen “bevrijdingsbeweging” – dit is een autoritaire terreurgroep die haar eigen volk gijzelt.

Ja, Israël pleegt een genocide. En ja, Hamas blijft terreur

We moeten het aandurven om twee waarheden naast elkaar te leggen. Ja, Israël pleegt een genocide in Gaza. En ja, Hamas is een terroristische organisatie. Wie het één zegt maar het ander verzwijgt, maakt zich medeschuldig aan propaganda.

Brahim Boulaouali stelt dat we Hamas moeten zien als “de stem van het Palestijnse verzet”. Maar Hamas vertegenwoordigt geen volk – het onderdrukt dat volk. Het manipuleert hun leed voor eigen gewin. Echte Palestijnse vertegenwoordiging komt van mensenrechtenactivisten, vredesactivisten, journalisten en moedige burgers die ondanks alles blijven pleiten voor een tweestatenoplossing. Zij verdienen onze steun. Niet de mannen met raketten en bomgordels.

Tijd voor morele helderheid

We leven in een tijd waarin morele verwarring troef is. Waarin oorlogen worden becommentarieerd alsof het voetbalwedstrijden zijn, en slachtoffers worden afgewogen op basis van hun etnische of religieuze achtergrond. Dat is niet alleen immoreel – het is ook gevaarlijk. Het leidt tot cynisme, polarisatie en de normalisering van geweld.

Laten we daarom helder blijven: Israël moet zich verantwoorden voor haar daden. Maar Hamas is geen held. Hamas is geen verzet. Hamas is terreur.

En dat moeten we durven blijven zeggen.

Meer over: hamas , gaza , opinie , palestijnen , terrorisme