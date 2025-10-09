Hamas en Israël stemmen in met akkoord, geweld wordt gestaakt, gevangenen vrijgelaten

Om 11 uur donderdagochtend, Nederlandse tijd zal in Gaza direct een staakt-het-vuren van kracht worden als Hamas en Israël een akkoord tekenen om het oorlogsgeweld in Gaza te stoppen. Dat meldt Reuters. Hamas heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingestemd met de voorwaarden, Netanyahu eveneens maar dat besluit moet nog door zijn ultrarechtse kabinet bekrachtigd worden.
Hamas heeft beloofd de resterende gijzelaars uit gevangenschap vrij te laten. Zij zullen naar verwachting vanaf maandag terugkeren naar Israël. In ruil staakt Israël de genocide, zal het leger zich gedeeltelijk terugtrekken, worden 1700 Palestijnse gevangenen vrijgelaten en zal humanitaire hulp aan de noodlijdende Palestijnse bevolking worden toegelaten.
Het nu gesloten akkoord is de eerste fase van een veelomvattender plan om het al twee jaar durende oorlogsgeweld, dat tienduizenden Palestijnen en honderden Israëliërs het leven heeft gekost, te beëindigen. Het is de derde poging om dat te bereiken, twee eerdere plannen sneuvelden. In zowel Palestina en Israël wordt opgetigen gereageerd op het akoord, schrijft The Guardian.
Meer over:israël, gaza, genocide, staakt-het-vuren, actueel
