Hamas eist een substantiële rol voor zichzelf in de toekomst van Palestina Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 437 keer bekeken • bewaren

Dat schreef de organisatie verleden week vrijdag al aan Trump

Voor een goed begrip van de onderhandelingen over vrede in het Midden-Oosten is het noodzakelijk de uitgangspunten van Hamas te kennen. Die heeft deze organisatie vrijdag al uiteengezet in een brief aan president Trump.

Hamas stemt in met een staakt het vuren en een uitruil van de gijzelaars tegen een groot aantal gevangenen van Israël. Het schijnt dat ze deze woensdag een lijst met kandidaten aan de Israëlische delegatie heeft verstrekt.

Wat Hamas betreft mag er een technocratisch bestuur van de Gazastrip komen als dit maar bestaat uit Palestijnen en berust op een Palestijnse consensus alsmede de steun van Arabische en islamitische regeringen. De overige punten in het plan van Trump moeten worden besproken in het licht van internationale resoluties en wetten. Met die resoluties zullen wel uitspraken van de Verenigde Naties bedoeld zijn.

Dit alles is een zaak voor een inclusief Palestijns nationaal netwerk. Hamas is daar een integraal onderdeel van. Ze zal er “with full responsibility” aan deelnemen.

Het woord “raadpleging” valt in de hele brief niet, laat staan “verkiezingen”. Evenmin wordt duidelijk wie dan allemaal van dat netwerk deel uit moeten maken: de inwoners van Gaza of alle Palestijnen op de West Bank en in de diaspora. Hoe dan ook, Hamas staat erop dat ze zelf een substantiële rol blijft spelen. De brief stelt dit als feit en niet als onderhandelbare eis. Dit is volledig in strijd met de uitgangspunten van Netanyahu, Trump en vrijwel alle Europese leiders: Hamas mag in de toekomst nooit meer een rol spelen, van welke aard dan ook. Als aan die basisvoorwaarde niet wordt voldaan, gaat de oorlog op de oude voet verder.

Tenzij Trump Netanyahu dwingt zijn belangrijkste oorlogsdoel te laten varen. Zo niet, dan voeren momenteel alle partijen in dit conflict een toneelstuk op net als een paar weken geleden toen Trump zich voor paal liet zetten door Vladimir Poetin.

In de New York Times van 6 oktober komen Arabische bemiddelaars aan het woord die hoopvol vertellen dat zij Hamas wellicht tot een gedeeltelijke ontwapening kunnen brengen.

Als dat het eindbod is, kunnen de onderhandelaars en de bemiddelaars beter naar huis gaan.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.