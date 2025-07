Hamas-chef vraagt VS om landen te overtuigen Israëli’s op te nemen

Gruwelijk antisemitisme

In Israël is met afschuw en bombardementen gereageerd op het voorstel van Hamas. “Dit is gruwelijk antisemitisme”, aldus premier Benjamin Netanyahu. “Hamas geeft zo weinig om Gaza dat het gebied nu helemaal in puin ligt. Tel Aviv en Jeruzalem staan fier overeind. Wij zijn namelijk bereid te investeren in gebieden die we onder controle hebben. Daarom moeten de Palestijnen ophoepelen. Hopeloze lui waar niks mee te beginnen valt, dus die schuiven we graag op anderen af. Alle landen die niet op ons aanbod ingaan zijn overigens gruwelijk antisemitisch.”