Halsema wil dronken Britten laten opvangen in Rwanda

© cc-foto: Stephanie Vacher

Om het platte toerisme in Amsterdam verder aan banden te leggen, wil burgemeester Femke Halsema laveloze Britten voortaan opvangen in Rwanda. Ze zullen hun zuipfeesten daar op een humane wijze kunnen voortzetten in afwachting van een definitieve uitspraak.

“Niet alle Britten zijn schaamteloze schuinsmarcheerders”, benadrukte Halsema bij de presentatie van de plannen. “Maar we kunnen er niet omheen dat deze groep bovengemiddeld veel overlast veroorzaakt. Dus is het logisch dat we maatregelen nemen. Rwanda heeft ervaring met het opnemen van mensen die we hier in Europa kwijt willen, dus we weten dat ladderzatte Britten daar in goede handen zijn.”

Amsterdam heeft een overeenkomst gesloten met de Rwandese regering om maximaal 1000 topzware Britten per jaar op te nemen. De drankorgels worden opgevangen in sobere maar doelmatige hostels. Heineken heeft een brouwerij in de hoofdstad Kigali, dus de voorzieningen zijn van de hoogste kwaliteit. Er is zelfs een kleine gracht gegraven waar de kannenkijkers in kunnen kukelen.

Juristen uitten direct kritiek op het plan, dat voorbij zou gaan aan rechten die ook Britse zuipschuiten hebben. Halsema wuifde dat bezwaar weg: “De Britten zijn juist uit de EU gestapt omdat ze van de Europese regels af wilden. Onlangs hebben ze aangegeven ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan de kant te willen schuiven, juist om tripjes naar Rwanda mogelijk te maken. Dus het lijkt me sterk dat Britten zich tegen ons plan zullen keren. Bovendien zijn ze doorgaans zo zwaar in de lorum dat ze helemaal niet doorhebben wat er gebeurt.”

Een ander kritiekpunt is dat Amsterdam zonder kachele Britten zou vertrutten. Ook dit bestrijdt Halsema. “Niet iedere Brit met twintig biertjes op zullen we van de klinkers schrapen. Er is altijd ruimte voor maatwerk. Als de Britse premier Boris Johnson op bezoek zou komen in Amsterdam, sturen we hem heus niet linea recta door naar Kigali.”

Een praktisch probleem met het Rwandaplan is nog de chaos op Schiphol. Het is niet zeker of het lukt een vliegtuig naar Rwanda te charteren. Voor het geval dit mislukt, bestudeert Amsterdam momenteel of het mogelijk is om de Britten starnakel in containers te stoppen en te verschepen zonder dat ze onderweg ontnuchteren.