Halsema wijst BBB'er Vermeer terecht over Mikael (11): 'Ik ken de regels dondersgoed' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 541 keer bekeken • bewaren

De 11-jarige Mikael, die geboren en getogen is in Amsterdam, dreigt te worden uitgezet naar Armenië, een land waar hij nog nooit is geweest. De Raad van State besliste woensdag dat zijn moeder definitief geen verblijfvergunning mag krijgen. Burgemeester Femke Halsema sprong daarop in de bres voor het jonge slachtoffer van regelgeving. "De wens om minder migranten in Nederland te hebben, kan nooit zo sterk zijn dat deze ten koste gaat van een 11-jarige jongen die geen ander land kent dan Nederland," zei in een oproep aan Marjolein Faber (PVV), de nieuwe minister van Asiel & Migratie. Dat humanitaire pleidooi werd koeltjes afgewezen met een beroep op de regels.

In 2019 werd op aandringen van de VVD de zogeheten 'discretionaire bevoegdheid' van bewindspersonen afgeschaft. De partij wilde zo voor elkaar krijgen dat de factor menselijk leed niet meer mee mag spelen bij beslissingen over lot van mensen die tussen bureaucratische raderen terechtkomen. Voor hopeloze gevallen was die menselijkheid met enige regelmaat een reddende factor en dat past niet in de ongeschreven VVD-partijlijn om zwakkeren hard aan te pakken.

Ook de directeur-generaal van de IND, aan wie de beslissing is overgedragen, volhardt in uitzettting van de 11-jarige met een beroep op de bureaucratie. De bevoegdheid om schrijnende gevallen te helpen zou slechts bij de eerste aanvraag gelden. Wie daarna nog schrijnend is of wordt, kan niet meer op medeleven rekenen. Tegenover het ANP verklaarde een woordvoerder dat het ministerie 'gewoon een ordinaire beleidsmachine' is.

Het pleidooi van de burgemeester voor menselijkheid werd door de rechtse fracties in de Tweede Kamer hautain bespot. "Mevrouw Halsema wordt geacht de spelregels te kennen”, reageert BBB-Kamerlid Henk Vermeer op X. "Wat ik zo lees over deze casus is dat de moeder zichzelf jarenlang aan de procedure heeft onttrokken en dat zij dus de eerst verantwoordelijke is voor deze inderdaad schrijnende situatie.” Hij lijkt verder geen consequenties te verbinden aan het feit dat hij de situatie ook schrijnend vindt, behalve dan de poging tot terechtwijzing aan het adres van Halsema. Anderen wijzen er op dat regeringspartij BBB vaak pleit voor uitzonderingen als het gaat om boeren die in de knel zitten. Waarom dan nu niet voor deze jongen van 11 die nergens schuld aan heeft?

Burgemeester Halsema laat de boerse reactie van agrarische belangenbehartiger niet over haar kant gaan: "Ik ken de regels dondersgoed en weet dat de IND de bevoegdheid heeft tot het verlenen van een vergunning op humanitaire gronden, maar de minster uiteindelijk altijd bestuurlijk verantwoordelijk is. Als burgemeester heb ik een zorgplicht voor mijn inwoners en ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn als ik geen aandacht vraag voor de tragische omstandigheden van deze jonge Amsterdammer. Bij rechtvaardig beleid hoort altijd de mogelijkheid een uitzondering te maken in noodomstandigheden."