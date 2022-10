Halsema weigert dragen hoofddoek Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 244 keer bekeken • bewaren

Femke Halsema zal de eerstvolgende Amsterdamse gemeenteraad niet voorzitten met een hoofddoek om. Het kledingstuk was haar toegestuurd door Amsterdamse moskeeën, die haar zo wilden vragen solidariteit te tonen met gediscrimineerde moslima’s.

Recent onderzoek wijst uit dat vrouwen met een hoofddoek twee keer zo vaak worden afgewezen bij een sollicitatie. Om aandacht te vragen voor deze achterstelling stuurden de moskeeën een groen-rode hijab naar de burgemeester, compleet met instructies hoe die om te knopen. Zij laat echter weten de hoofddoek niet te zullen dragen.

“Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur”, aldus Halsema via een woordvoerder. “Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn politieke overtuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten.”

Solidariteit afdwingen

De moskeeën reageren teleurgesteld op het besluit: “Voor de bühne solidariteit afdwingen is hier te lande een goed gebruik. Je neemt een schaar mee naar een persconferentie en als de minister weigert een lok af te knippen, leeft ze niet mee met vrouwen in Iran. Je stuurt een lhbti-bandje op naar een voetballer en als hij weigert die te dragen is hij een homohater. Dus het leek ons logisch een hoofddoek naar de burgemeester te sturen en als ze die niet draagt heeft ze een hekel aan moslims.”

Ook het Amsterdamse JA21-raadslid Annabel Nanninga kreeg een hijab in haar partijkleuren toegestuurd. De moskeeën willen zo benadrukken dat ze niet één groep politici eruit pikt om voor het blok te zetten. Nanninga weet nog niet of ze de hijab zal dragen: “Mijn eerste reactie was uiteraard: noooooo way. Maar als ik Halsema ermee kan zieken, ligt het natuurlijk anders. Dus ik kijk het nog even aan.”

De gemeente Amsterdam vindt het jammer dat de moskeeën de onderlinge verhouding polariseren door met gelijke munt terug te betalen, nadat ze eerst ook al weigerden te tekenen bij het kruisje van een door de overheid opgestelde verklaring tegen lhbti-geweld. Die was in eerste instantie bedoeld voor moslims, maar vervolgens zouden ook joden en christenen haar onder de neus geduwd krijgen.