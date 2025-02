Halsema waarschuwt tegen leugenachtige methode van Lale Gül Actueel • Vandaag • leestijd 4 minuten • 1441 keer bekeken • bewaren

Lale Gül keert de waarheid om en schetst een vals beeld. Die waarschuwing geeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema af nadat ze zelf mocht ervaren hoe de bestseller-schrijfster te werk gaat bij het propageren van haar tirades tegen de islam.

Halsema legt op Linkedin uit wat haar is overkomen. Ze was uitgenodigd om in een Amsterdams debatcentrum een conferentie te openen over de wrede praktijk van genitale verminking bij meisjes en vrouwen in bepaalde culturen. Een verschijnsel dat hardnekkig is en lastig te bestrijden valt. Wat het er niet makkelijker op maakt is dat islambestrijders de praktijk aangrijpen om hun weerzin tegen de religie te etaleren, ook al heeft het ritueel zelf geen islamitische achtergrond. Ook dat kaartte Halsema aan. Van die opening ging al snel een video rond waarin Halsema het volgende zegt:

"Bij de strijd tegen genitale verminking moeten we oog hebben voor de culturele achtergronden die er zijn. Tegelijkertijd moeten we waken voor simplificaties en generalisaties. Dit gaat vaak om heel oude tradities die niet aan godsdienst gerelateerd kunnen worden, of niet zomaar op één bevolkingsgroep geplakt kunnen worden. Het kan ook niet gebruikt worden om bevolkingsgroepen te vernederen. Het zijn oude tradities die aandacht verdienen en niet misbruikt mogen worden in een andere strijd die leidt tot polarisatie of in een strijd om bevolkingsgroepen apart te zetten."

Het citaat was onderdeel van een langer betoog waarin in niet mist te verstane bewoordingen duidelijk wordt gemaakt dat genitale verminking afschuwelijk is, onacceptabel en moet worden bestreden. "Het is een ernstige vorm van geweld tegen vrouwen, met ingrijpende lichamelijke en psychische gevolgen."

De videoclip werd al gretig gedeeld door types als Henk Krol en Paul Cliteur. "Het videofragment is precies voor hen en anderen bedoeld: mensen i.c. mannen die geen enkele werkelijke belangstelling hebben voor het wereldwijde geweld tegen vrouwen, maar vrouwenbesnijdenis en andere gruwelijke verschijnselen aanhalen om hun weerzin tegen moslims te illustreren," schrijft Halsema.

Toen arriveerde op zaterdagochtend De Telegraaf waarvoor Lale Gül sinds kort columnist is. De burgemeester was verbijsterd door wat ze las:

Ook zij verwijst naar het videofragment en suggereert dat ik vrouwenbesnijdenis beschrijf als (en ik citeer): ‘een cultureel waardevolle praktijk die met voorzichtigheid en tact moet worden benaderd’. Om vervolgens te zeggen dat ik de suggestie laat ontstaan dat er respect voor deze culturele traditie zou moeten zijn en er geen schuldige mag worden aangewezen. Om mij tot slot een zachte heelmeester te noemen die stinkende wonden maakt. Dat is niet zomaar verdraaiing van mijn woorden, dit is de volledige omkering van mijn standpunt. Gül doet iets wat al te vaak gebeurt in het publieke debat: zij introduceert een symbolische tegenstander (ik in dit geval), die zij een opvatting toedicht die niet alleen stuitend is maar ook volkomen belachelijk en daardoor (voorzienbaar) impopulair bij lezers, en trekt daar vervolgens met groot vertoon van morele verontwaardiging tegen ten strijde. Het laat zich raden wie aan het einde van de column overdonderend gelijk krijgt.

Gül dicht mij een opvatting toe die ik helemaal niet heb; ze laat daarbij opzettelijk mijn harde en herhaalde veroordeling van genitale verminking weg, zoals ze ook niet vermeldt dat ik aandring op opsporing en vervolging, op meer overheidsaandacht en -investeringen, en pleit voor safehouses. Misschien heeft Gül niet de moeite genomen om de begeleidende tekst te lezen of de hele inleiding even na te kijken: het is hoe dan ook onnodig beschadigend.

(...) Lale Gül zou mogen weten dat mijn diepste overtuiging is dat vrouwen altijd en overal vrij moeten zijn, en dat ik daar ook naar handel. Vrouwen tegen hun wil aanraken, tot seks dwingen of om culturele of religieuze redenen verminken, verdient altijd vervolging en veroordeling. Geen godsdienst, geen traditie, geen gewoonte kan ooit een excuus zijn om vrouwen af te houden van het recht om zich te ontwikkelen, een eigen partner te kiezen, te geloven en niet te geloven. Wel kan historische kennis goed helpen om onrecht en ongelijkheid effectiever te bestrijden.

De hele - 9 minuten durende - toespraak van Halsema is hier terug te zien.

In een reactie via Bluesky deelt ze nog de waarschuwing uit dat Gül niet op ongepaste wijze bejegend moet worden.

Lale Gül reageert via het fascistennetwerk X op de reactie van Halsema. Ze houdt vol dat ze het bij het juiste eind heeft en verwijt de burgemeester dat ze niet tegen kritiek kan.

Het openlijke conflict tussen de twee is ook opmerkelijk omdat Gül in de zomer van vorig jaar nog in de Stopera uitgenodigd was om de herbenoeming van Halsema bij te wonen. Gül heeft Halsema haar mobiele nummer en vroeg haar eerder om hulp toen ze na een slaande ruzie met haar streng gelovige familie midden in de nacht in haar eentje de straat op vluchtte. Halsema regelde toen een hotel voor haar. Inmiddels woont Gül in een andere gemeente.