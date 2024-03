Halsema laakt desinformatie Yeşilgöz en Wilders, PVV-leider reageert weer als door een wesp gestoken

Femke Halsema heeft tijdens een debat over de opening van het Nationaal Holocaustmuseum uitgehaald naar Dilan Yeşilgöz en Geert Wilders. Ze verweet de twee (extreem)rechtse politici dat ze zonder kennis van zaken “boude uitspraken” hadden gedaan over de gebeurtenissen rondom de openingsceremonie. De Amsterdamse burgemeester vroeg zich af waarom Wilders en Yeşilgöz geen contact hadden opgenomen met haar of met politie en justitie in de hoofdstad.