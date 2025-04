Halsema: 'Hardvochtig' dat PVV-minister Faber 12-jarige Mikael alsnog het land uit trapt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 421 keer bekeken • bewaren

De 12-jarige Mikael, geboren en getogen in Nederland, moet alsnog het land verlaten. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft opnieuw besloten dat hij samen met zijn moeder naar Armenië moet, een land waar hij zelf nog nooit is geweest. Zijn advocaat Flip Schüller bevestigt het besluit, waartegen hij zich samen met collega Dora Brouwer beraadt op mogelijke vervolgstappen.

De zaak van Mikael kreeg vorig jaar landelijke aandacht. De jongen werd in 2012 geboren in Nederland, nadat zijn moeder hier twee jaar eerder asiel aanvroeg. Die aanvraag werd afgewezen, maar zij bleef met Mikael in Nederland. Omdat ze in 2015 zonder melding de opvang verliet, oordeelde de Raad van State dat Mikael niet in aanmerking komt voor de zogenoemde Afsluitingsregeling van het kinderpardon.

Een nieuwe poging van zijn advocaten om verblijfsrecht af te dwingen via zijn vader, met wie hij een zorgrelatie zou hebben, werd eveneens afgewezen. De IND stelt dat het zwaartepunt van de zorg bij zijn moeder ligt en ziet daarom geen reden voor verblijf op basis van Europese verdragen.

Vorig jaar riep een ruime meerderheid van de Tweede Kamer minister Faber op om Mikael alsnog een verblijfsvergunning te geven, maar zij weigerde dit.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema reageerde fel op het nieuws dat Mikael nu alsnog weg moet en noemde de deportatie "ongelooflijk hardvochtig". Volgens haar is er simpelweg "geen enkele wil" bij minister Marjolein Faber om in te grijpen, terwijl zij dat in uitzonderlijke gevallen wel degelijk zou kunnen. "Het is treurig dat een 12-jarig jongetje hiervan de dupe wordt," aldus Halsema.

De zaak raakt opnieuw aan het bredere debat over het kinderpardon en de menselijke maat in het Nederlandse migratiebeleid. In een gezamenlijk opiniestuk schreven de fractievoorzitters van GroenLinks-PvdA, SP, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, Volt en DENK al: "Er is geen wet die het kabinet tegenhoudt Mikael in Nederland te laten blijven. Als het kabinet dat niet doet, is dit een politieke keuze."