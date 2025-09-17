Halsema drukt JA21-jandoedel met neus in wetboek: 'Ik val niet als een kleine dictator cultuurhuizen binnen' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 636 keer bekeken • bewaren

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft duidelijk gemaakt dat ze zich niet zal bemoeien met de programmering van poptempel Paradiso, ondanks gejammer van de extreemrechtse Forum-splinterpartij JA21 na uitspraken van punkformatie Bob Vylan tijdens een optreden. Dat meldt AT5. JA21-raadslid Cas van Berkel noemde het een "gotspe" dat de gemeente de uitspraken zou tolereren, maar Halsema stelde dat hoewel wat haar betreft de woorden "ver voorbij de goede smaak" gingen, ingrijpen in strijd zou zijn met de wet en de democratische rechtsstaat.

"Wat u van mij wil, is dat ik onwettig een culturele instelling binnenval en dan met de politie iemand van het podium afhaal?", reageerde Halsema scherp op de kritiek. Ze benadrukte dat het afnemen van subsidies vanwege onwelgevallige uitspraken het grondwettelijke censuurverbod zou schenden. Tegelijkertijd veroordeelde de burgemeester de bedreigingen die Paradiso heeft ontvangen en deed een beroep op Amsterdammers om "cultuur met rust te laten" en het publieke debat open te voeren.

Dezelfde mensen die nu felle kritiek uitten op het optreden van Bob Vylan, zijn veelal dezelfde die tekeergingen toen verschillende podia afgelopen jaar uit eigen beweging optredens weigerden van de Israëlische comedian Yohay Sponder. Die staat erom bekend vanaf het podium vol achter het genocidale Israëlische bewind te staan en harde grappen te maken over de etnische zuivering van Palestina. Dat Sponder werd geweigerd had eveneens niets te maken met ingrijpen van het stadsbestuur, maar vooral met de goede smaak van de podia. Volgens dezelfde roeptoeters die nu Bob Vylan willen weren kwam met de weigering van genocideverheerlijker Sponder de vrijheid van meningsuiting in het geding.