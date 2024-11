Halsema dient feitenvrije Haagse politici van repliek: ‘Onze stad is hiermee niet geholpen’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

Terwijl de pyromanen in het kabinet en in de Tweede Kamer zich de afgelopen anderhalve week te buiten gingen aan racisme, probeerde Femke Halsema de gemoederen in Amsterdam tot bedaren te brengen.

“Wij hebben vanaf het begin gezegd: laat de feiten spreken, alsjeblieft”, aldus de Amsterdamse burgemeester bij Nieuwsuur. Halsema stelde met politie en justitie een feitenrelaas op over de gebeurtenissen rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Maar over die feiten ging het vervolgens in geheel niet in het Kamerdebat over de rellen.

Haagse politici leverden voornamelijk makkelijk commentaar. “Zij weten blijkbaar wie de daders zijn. Zij kennen ze”, aldus Halsema in een verwijzing naar de bewindspersonen en Kamerleden die al direct zeker zeiden te weten wie er verantwoordelijk waren voor de ongeregeldheden.

De Amsterdamse burgemeester verbaast zich er ook over dat landelijke politici als Dick Schoof meteen beginnen te gillen dat er een integratieprobleem is. “We kunnen zeggen dat er een probleem was die nacht. Waar is het voor nodig om te zeggen dat er een integratieprobleem is en waar is het op gebaseerd? Dit gaat om individuen die zich zwaar hebben misdragen, en die daar op afgerekend moeten worden.”

Ze hekelt het wegzetten van Amsterdamse jongens met een migratieachtergrond. “Mensen hebben het gevoel dat ze weer direct na 9/11 zitten en dat ze zich weer moeten verantwoorden. Hiermee is niemand geholpen, onze stad niet. Het brengt de rust niet terug.”

Politie, justitie en de gemeente Amsterdam werden de afgelopen week volop bekritiseerd door politici als Dilan Yeşilgöz en Joost Eerdmans die vanuit Den Haag live commentaar gaven op betogingen.