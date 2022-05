Halsema bedreigd omdat Ajax-huldiging niet in centrum Amsterdam kan plaatsvinden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 218 keer bekeken • bewaren

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is ‘bedolven onder bedreigingen’ nadat de gemeente bekendmaakte dat een eventuele huldiging van Ajax dit jaar niet in het centrum van de stad kan plaatsvinden. Dat melden het Parool en AT5. Op Instagram heeft Halsema een boodschap voor de dreigers: ‘Hou je in!’

Tot aan het aantreden van Halsema als burgemeester was het lange tijd al niet meer gebruikelijk dat de recordkampioen van het Nederlands voetbal in het centrum gehuldigd werd vanwege de vernielingen die daar geregeld mee gepaard gingen. In 2019 kwam Halsema tegemoet aan de vurige wens van de Ajaxsupporters om daar wat aan te veranderen en haalde de huldiging naar het Museumplein. Dat stond ook voor dit jaar op de planning, maar personeelstekorten bij beveiligingsbedrijven gooide roet in het eten.

Halsema laat weten dat ‘talloze bedrijven’ zijn gebeld, maar dat het simpelweg niet lukt de beveiliging voor zo’n groot evenement in goede banen te kunnen leiden. Woensdag kan Ajax in eigen huis kampioen worden wanneer het van Heerenveen wint. In dat geval wordt de ploeg in de Johan Cruijf Arena gehuldigd, en zijn dus alleen de stadionbezoekers daarbij aanwezig. Op Instagram schrijft Halsema:

"Sinds wij dit bericht naar buiten hebben gebracht ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld. Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen, hou je in! Ik ben ook voor het groots vieren van sportieve successen. We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019. Ik begrijp de teleurstelling en hoop dat Ajax volgend jaar weer op het Museumplein staat. Maar hou het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet."