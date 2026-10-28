Halloween: het echte horrorverhaal Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 95 keer bekeken • Bewaren

Armanda Govers Expert public affairs Persoon volgen

Volgens Wakker Dier eten we in Nederland 650.000 dieren per dag. Voor deze dieren is de zombie-apocalyps echt. Wij mensen genieten van hun in stukken gehakte dode lichamen. Voor de dieren zijn wij de zombies. In zombie-films zijn het mensen die weg moeten vluchten voor de zombies die verlangen naar menselijk vlees. In de realiteit fokken we dieren op grote schaal, stoppen ze in kleine hokken en vervoeren ze vervolgens naar bloederige slachthuizen. De dieren krijgen niet eens de kans om weg te rennen. In films is er altijd nog hoop, actie of verzet. In de bio-industrie is er voor het dier geen enkele mogelijkheid tot ontsnapping. In die zin is voor hen de zombie-apocalyps erger dan het in de films is. Een ander verschil met de zombie-apocalyps is dat aan de slacht nooit een einde komt. Wereldwijd groeit de vraag naar dierlijke producten zelfs. Het is een gebed zonder eind.

Volgens onderzoek van Wakker Dier sterven er jaarlijks bijna 46 miljoen landbouwdieren in Nederlandse stallen of onderweg naar het slachthuis voordat ze überhaupt de slacht bereiken, door ziekte, doodgeboorte, uitputting of transportproblemen. Ook gaan dieren elkaar te lijf uit verveling, stress of gebrek aan ruimte. In viskwekerijen worden zalmen levend aangevreten door zeeluis. Deze parasiet voedt zich met het vlees en het bloed van de levende zalm. Er zijn zalmen die zo depressief worden dat ze stoppen met eten en het loodje laten. De massasterfte onder kweekvis groeit gestaag. In 2023 gingen ruim 65 miljoen kweekvissen voortijdig dood. In 70 procent van de gevallen is dat toe te schrijven aan infecties, wonden en kneuzingen.

Om het nog een graadje erger te maken: wereldberoemd evolutionair bioloog Richard Dawkins stelt dat dieren waarschijnlijk meer pijn voelen dan mensen, omdat dieren langzamer leren. De functie van pijn is waarschuwen: doe dit niet nog een keer, want het kan je je leven kosten. Mensen zullen dit snel leren, maar dieren die minder slim zijn dan mensen leren minder snel en hebben dus waarschijnlijk hogere pijnprikkels nodig. Dawkins vergelijkt het eten van dieren met het houden van slaven en denkt dat toekomstige generaties met afschuw zullen kijken naar hoe wij dieren behandelen. De vraag die gesteld moet worden is volgens de filosoof Jeremy Bentham niet kunnen ze praten of redeneren, maar kunnen ze lijden? Er is alle reden om aan te nemen dat dieren lijden onder de manier waarop wij ze fokken, gevangen houden en doden.

Denk je eens in dat je inderdaad in een zombie-apocalyps terechtkomt en de zombies zijn zo slim om je gevangen te nemen en te fokken en slachten, dan is dat een regelrechte nachtmerrie. Als de zombies nog slimmer zouden zijn, zouden ze vlees leren kweken en zo aan hun verlangens te kunnen voldoen zonder dat er slachtoffers vallen. Laat dit een oproep zijn aan de mens: wees geen zombie, maar kies bewust voor leedvrije opties zoals vleesvervangers en in de toekomst kweekvlees.