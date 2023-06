Hallo Wereld, hier olieramp

7 okt. 2012 - 12:10

@Kees Witteveen:hou toch op ,het regime wat nu in Zuid Afrika zit is minstens zo erg of erger dan de apartheidsregering van Botha. Het probleem is en blijft arm-rijk. In Nigeria hetzelfde verhaal, het land heeft economisch baat bij een bedrijf als Shell. Vervuiling word door eigen bevolking veroorzaakt,shell heeft nul belang bij deze ellende." Wie is dan de veroorzaker van al deze ellende!! Shell heeft/had daar niks te zoeken. Alleen haar eigenbelang. Shell geeft aanleiding tot alle rotzooi! Zij en alleen zij brengt een heel volk in verzoeking en daardoor in een smerige smeerzooi!